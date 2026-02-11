CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Чаще всего приморцы обновляют умные часы и колонки

Цифровая экосистема МТС проанализировала устройства каких брендов чаще всего сдают клиенты в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети в Приморском крае. Среди умных часов абсолютным лидером стали гаджеты марки Huawei, а в категории умных колонок – устройства от Яндекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом лидируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от «Яндекса» и VK.

Программа трейд-ин по сдаче умных гаджетов работает в большинстве регионов России, в том числе в Приморье. Она позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Размер скидки зависит от состояния гаджета и выбранного нового продукта.

«Трейд-ин - это и удобно, и выгодно. Востребованность сервиса подтверждает статистика: так, в 2025 г. общий спрос на сервис трейд-ин для смартфонов вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Программа позволяет приморцам регулярно обновлять умные устройства. Поэтому мы рассматриваем возможность ее дальнейшего развития, в том числе за счёт добавления новых категорий гаджетов», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

