Белорусский ритейлер «5 элемент» перевел CRM на российскую платформу BPMSoft

Белорусская сеть электроники и бытовой техники «5 элемент» (ЗАО «Патио») завершила миграцию корпоративной CRM-системы с Creatio на российскую low-code-платформу BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован системным интегратором и разработчиком финтех-решений B-Logic (ГК Softclub). Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

Компания «5 элемент» управляет более 80 магазинами в 47 городах Белоруссии и развивает собственную онлайн-площадку. Ассортимент сети превышает 50 тыс. товарных позиций — от массовых до премиальных категорий бытовой техники и электроники. Корпоративная CRM используется в ключевых процессах продаж, клиентского сервиса и работы интернет-магазина.

Ранее ритейлер использовал CRM-систему на базе Creatio, однако прекращение поддержки со стороны вендора создало риски для стабильности ИТ-инфраструктуры и непрерывности бизнес-процессов. В качестве замены компания выбрала BPMSoft — российскую low-code-платформу со встроенными ИИ-инструментами. Проект включал перенос данных и адаптацию ранее разработанных компонентов. С учетом объема накопленной информации и сложности конфигурации миграция проводилась поэтапно.

Отдельной задачей стала переработка части технических решений. Различия в работе с языковыми ресурсами и справочниками между платформами потребовали создания дополнительного приложения для преобразования данных и корректной интеграции существующих бизнес-процессов в новую систему.

В результате «5 элемент» сохранил работоспособность корпоративной CRM, а также возможность получать обновления и техническую поддержку от вендора. В настоящее время в системе BPMSoft работают более 270 активных пользователей контакт-центра и розничной сети. Миграция позволила минимизировать операционные риски и создать основу для дальнейшего развития ИТ-ландшафта без приостановки деятельности.

Максим Казеев, руководитель практики CRM ГК Softclub, отметил: «Любой продукт требует кастомизации и адаптации под конкретного заказчика. Платформа BPMSoft обладает широким функционалом и потенциалом для использования во всех подразделениях бизнеса, а экспертиза и ресурсы ГК Softclub позволили успешно и в сжатые сроки реализовать проект по миграции на новую CRM-систему».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft, сказал: «Переход на новое программное обеспечение требует тщательного планирования и аккуратной реализации. Гибкость low-code-платформы BPMSoft позволила адаптировать систему под задачи бизнеса без остановки ключевых процессов».

