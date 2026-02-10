CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision

В компании «Платформа А» внедрено комплексное решение для кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанное на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision. Особенностью проекта стали инфокиоски, которые служат точкой входа в новую систему для сотрудников рабочих специальностей. Об этом CNews сообщил представитель Docsvision.

Переход к использованию КЭДО на базе Docsvision позволил компании в 2 раза ускорить обработку кадровых документов: трудоёмкость снизилась с 3 тыс. до 1,5 тыс. человеко-часов.

Систему КЭДО используют все сотрудники компании (более 1 тыс. человек), в том числе и работники производственных подразделений, не имеющие АРМ. Чтобы обеспечить 100-процентный охват персонала, в системе Docsvision реализованы два сценария работы: через персональные компьютеры сотрудников (по постоянным логину и паролю) и через интерактивные киоски (по номеру телефона и одноразовому SMS-паролю).

Личный кабинет сотрудника, а также заявка на выпуск электронной подписи (облачной УНЭП) создаются в системе Docsvision автоматически. После получения УНЭП сотрудник может создавать по шаблонам, подписывать и отправлять на согласование кадровые документы в электронном виде, а также отслеживать в системе их статус.

Согласованные документы автоматически передаются в кадровую службу, которая оформляет соответствующие приказы и распоряжения в «1С: ЗУП». Приказы автоматически поступают в кадровый архив Docsvision.

«Внедрение КЭДО способствовало тому, что компания упростила регламенты документооборота и оптимизировала кадровые бизнес-процессы. Благодаря интуитивному интерфейсу персонал без инструкции и подготовки ориентируется в системе и выбирает правильную последовательность действий для оформления документов», – отметила Мария Новодережкина, руководитель проекта «Платформа А».

Разработчиком комплексного решения выступил партнёр Docsvision – компания RKIT, обладающая опытом реализации проектов с построением масштабной интеграционной архитектуры.

«Заказчику требовалась комплексная система КЭДО на платформе Docsvision, и нам предстояло подобрать необходимые инструменты и связать их в единый контур. В новом решении реализованы шесть интеграций с другими информационными системами и сервисами, наиболее значимая из них – с «1С: ЗУП». Она позволяет автоматически создавать личные кабинеты сотрудников, распределять заявления персонала по специалистам кадровой службы и автоматически загружать подписанные документы в архив в Docsvision. Это ускоряет обработку кадровых документов, обеспечивает их хранение и существенно снижает нагрузку на кадровую службу», – сказал Евгений Шорников, начальник отдела развития бизнеса RKIT.

Развитие системы КЭДО в «Платформа А» продолжается и после завершения внедрения. Сегодня ИТ-специалисты компании самостоятельно разрабатывают карточки для новых типов кадровых документов, используя low-code-инструменты платформы Docsvision.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще