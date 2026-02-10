«Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision

В компании «Платформа А» внедрено комплексное решение для кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанное на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision. Особенностью проекта стали инфокиоски, которые служат точкой входа в новую систему для сотрудников рабочих специальностей. Об этом CNews сообщил представитель Docsvision.

Переход к использованию КЭДО на базе Docsvision позволил компании в 2 раза ускорить обработку кадровых документов: трудоёмкость снизилась с 3 тыс. до 1,5 тыс. человеко-часов.

Систему КЭДО используют все сотрудники компании (более 1 тыс. человек), в том числе и работники производственных подразделений, не имеющие АРМ. Чтобы обеспечить 100-процентный охват персонала, в системе Docsvision реализованы два сценария работы: через персональные компьютеры сотрудников (по постоянным логину и паролю) и через интерактивные киоски (по номеру телефона и одноразовому SMS-паролю).

Личный кабинет сотрудника, а также заявка на выпуск электронной подписи (облачной УНЭП) создаются в системе Docsvision автоматически. После получения УНЭП сотрудник может создавать по шаблонам, подписывать и отправлять на согласование кадровые документы в электронном виде, а также отслеживать в системе их статус.

Согласованные документы автоматически передаются в кадровую службу, которая оформляет соответствующие приказы и распоряжения в «1С: ЗУП». Приказы автоматически поступают в кадровый архив Docsvision.

«Внедрение КЭДО способствовало тому, что компания упростила регламенты документооборота и оптимизировала кадровые бизнес-процессы. Благодаря интуитивному интерфейсу персонал без инструкции и подготовки ориентируется в системе и выбирает правильную последовательность действий для оформления документов», – отметила Мария Новодережкина, руководитель проекта «Платформа А».

Разработчиком комплексного решения выступил партнёр Docsvision – компания RKIT, обладающая опытом реализации проектов с построением масштабной интеграционной архитектуры.

«Заказчику требовалась комплексная система КЭДО на платформе Docsvision, и нам предстояло подобрать необходимые инструменты и связать их в единый контур. В новом решении реализованы шесть интеграций с другими информационными системами и сервисами, наиболее значимая из них – с «1С: ЗУП». Она позволяет автоматически создавать личные кабинеты сотрудников, распределять заявления персонала по специалистам кадровой службы и автоматически загружать подписанные документы в архив в Docsvision. Это ускоряет обработку кадровых документов, обеспечивает их хранение и существенно снижает нагрузку на кадровую службу», – сказал Евгений Шорников, начальник отдела развития бизнеса RKIT.

Развитие системы КЭДО в «Платформа А» продолжается и после завершения внедрения. Сегодня ИТ-специалисты компании самостоятельно разрабатывают карточки для новых типов кадровых документов, используя low-code-инструменты платформы Docsvision.