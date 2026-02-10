CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественный ИИ выявит скрывающиеся от весогабаритного контроля фуры

Компания NtechLab разработала нейросеть, которая может выявлять фуры, скрывающие номера на весогабаритном контроле. Решение поможет бороться с нарушителями, повысит безопасность автодорог и снизит темпы изнашивания дорожного полотна. Система проходит тестирование в Кировской области. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Нейросеть способна распознать автотранспорт на видеопотоке с камер, расположенных на трассе. За считанные минуты система выявляет фуры, которые закрыли госномер при проезде пунктов весогабаритного контроля.

Согласно текущему законодательству, допустимая масса грузовиков на дорогах общего пользования составляет от 18 до 38 тонн (в зависимости от вида автомобиля). Превышение нормативов опасно из-за перегрузки оси машины, что может привести к крену. Также это негативно сказывается на состоянии дорожного покрытия. За перегруз предусмотрена серьезная административная ответственность вплоть до лишения прав.

«Искусственный интеллект NtechLab повысит безопасность дорог, поможет дольше сохранить качество дорожного полотна и сделает уход от штрафов фактически невозможным. Мы уже запустили пилотное решение в Кировской области, и в течение этого года планируем внедрение этого решения в еще нескольких регионах нашей страны», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

