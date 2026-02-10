CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

HR-платформа Skillaz автоматизирует первичный отбор кандидатов при массовом найме

Платформа автоматизации HR-процессов Skillaz объявила о релизе с инструментами ИИ-оценки кандидатов и встроенным GPT-ассистентом, которые позволяют структурировать работу с большим потоком откликов.

В массовом найме компании сталкиваются с высокой нагрузкой уже на этапе первичного просмотра резюме. При потоке около 200 откликов на вакансию первичный отсмотр занимает в среднем от 3 до 6 часов – по 1-2 минуты на каждого кандидата. Значительная часть этого времени уходит на механическую работу, а не на принятие решений и коммуникацию. В результате в дальнейшие этапы воронки часто попадают не самые сильные кандидаты из пула, а те, кого рекрутер успел просмотреть.

В новом релизе Skillaz эта задача решается за счет автоматизированной оценки кандидатов. ИИ-оценка сопоставляет резюме с требованиями вакансии или заявки, разделяя их на обязательные, формальные и желательные. Каждая группа требований имеет свой вес в итоговом рейтинге. По результатам формируется общий балл и пояснения к оценке, включая сильные и слабые стороны кандидата и рекомендации для рекрутера.

На практике из примерно 200 откликов система автоматически формирует приоритизированный список из порядка 30 кандидатов, соответствующих заданным критериям. Это позволяет рекрутерам сосредоточиться на качественной оценке и коммуникации, а не на первичном ручном отсмотре.

Механизм оценки настраивается под процессы конкретной компании. Можно определить этап воронки, на котором запускается автоматическая оценка, задать общую логику анализа и индивидуальные требования для конкретных вакансий или заявок. В рамках релиза также добавлена возможность указывать дополнительные требования для оценки в отдельных заявках. Помимо массовой оценки поддерживается и индивидуальная оценка кандидатов при наличии заданных критериев.

Дополнительно в системе реализовано GPT-окно – встроенный ИИ-ассистент для рекрутера в формате чата. Он доступен на ключевых экранах системы и позволяет в реальном времени формулировать и редактировать описания вакансий, готовиться к интервью, анализировать ответы кандидатов, а также работать с информацией о рынке труда. Ассистент может работать как с внутренним контекстом системы, так и с открытыми источниками в интернете — в зависимости от настроек компании.

Для бизнеса внедрение таких инструментов означает более быстрый проход по воронке найма, снижение риска упустить сильных кандидатов из-за перегруза и более предсказуемую экономику подбора. Стоимость ИИ-оценки и работы GPT-ассистента рассчитывается по количеству проверок, запросов и объему токенов, что позволяет заранее планировать затраты при масштабировании найма.

«В массовом подборе компании часто сталкиваются с перекосом: либо кандидатов не хватает, либо откликов слишком много. Во втором случае рекрутеру приходится тратить значительную часть времени на ручную обработку потока вместо работы с наиболее подходящими кандидатами, что снижает эффективность и повышает риск ошибок. Автоматизация первичной оценки позволяет перераспределить фокус на коммуникацию, ускорить подбор и повысить качество найма», – сказал Product Owner ATS Skillaz Сергей Попов.

