CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

OpenYard начала массовое производство новой линейки серверов

Компания OpenYard, российский производитель серверного оборудования, объявила о начале серийного производства enterprise-серверов на базе процессоров AMD Epyc 5 поколения. Новое семейство серверов получило название RS202A и расширяет продуктовый портфель компании решениями для высоконагруженных и бизнес-критичных ИТ-инфраструктур.

Решение о начале серийного выпуска линейки обусловлено устойчивым ростом спроса со стороны российских заказчиков на многоядерные и энергоэффективные вычислительные платформы. Современные корпоративные нагрузки – от виртуализации и систем управления базами данных до аналитики больших данных и облачных сервисов – требуют высокой плотности вычислений, масштабируемости и гибкости конфигураций, что делает архитектуру AMD одной из наиболее востребованных на рынке.

Серверы семейства RS202A представляют собой 2U-платформу корпоративного класса с поддержкой до двух процессоров AMD Epyc серии 9005 (Turin). В максимальной конфигурации сервер обеспечивает до 384 вычислительных ядер и 768 потоков, поддерживает до 6 ТБ оперативной памяти DDR5, современные интерфейсы PCIe Gen5 и OCP 3.0, а также масштабируемые подсистемы хранения с использованием NVMe, SAS и SATA-накопителей. Платформа ориентирована на эксплуатацию в корпоративных ЦОДах и высоконагруженных инфраструктурах, где ключевыми требованиями являются производительность, надежность и возможность кастомизации под конкретные задачи.

«Мы видим, что рынок серверных решений находится в стадии активной трансформации: бизнес все чаще изучает альтернативные архитектуры, включая ARM, при этом x86-экосистема в ближайшие годы остается базой для большинства корпоративных и государственных инфраструктур. OpenYard давно работает с процессорами AMD и использует их в OCP-линейке серверов, что позволило нам накопить практическую экспертизу. В пятом поколении AMD Epyc мы видим особенно сбалансированное сочетание производительности, энергоэффективности и масштабируемости, востребованное в корпоративном сегменте. Запуск линейки RS202A – это прямой ответ OpenYard на текущие и прогнозируемые запросы заказчиков», – отметил Алексей Панков, директор по продажам OpenYard.

Расширение линейки серверов на базе AMD Epyc стало логичным этапом развития продуктового портфеля OpenYard. Ранее компания уже реализовала крупные проекты на базе процессоров AMD, включая масштабные внедрения в инфраструктурах заказчиков из сегмента бигтех. В настоящее время серверы семейства RS202A проходят пилотные внедрения в корпоративных ИТ-средах, а объемы производства будут масштабироваться в зависимости от рыночного спроса.

Производство серверов RS202A осуществляется на собственном производственном комплексе в Рязани. Компания также ведет системную работу по локализации компонентной базы и замещению критически важных элементов, что позволяет обеспечивать устойчивость поставок и соответствие требованиям российских заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Тайвань наотрез отказывается отдавать США производство передовых чипов несмотря на угрозу 100-процентных пошлин

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще