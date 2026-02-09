Холдинг «НПО «Алмаз» автоматизировал налоговую отчётность в «1С»

Оборонный холдинг «НПО «Алмаз» начал сдавать налоговую отчётность из информационной системы «1С:ERP Управление предприятием» («1С:ERP»), а именно: налог на прибыль и имущественные налоги.

Долгое время налоговый учёт предприятия не входил в контур автоматизации НПО «Алмаз». В течение нескольких лет предприятие поэтапно автоматизировало множество процессов, однако вся работа с налоговой отчётностью по-прежнему велась в Excel. По завершению проекта автоматизации весь комплекс налоговой отчётности формируется автоматически в «1С». Интеграцию провели специалисты «АиБ Цифровизация» в рекордно короткий срок — за три месяца. Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Автоматизация налогового учёта в ERP-системах — головная боль для многих крупных предприятий, — отметила руководитель направления «АиБ Цифровизации» Алина Овчаренко. — В первую очередь большие компании приводят в порядок бухгалтерский учёт, а налоговый учёт может ещё долгие годы считаться вручную. Распространено мнение, что сроки автоматизации именно этого вида учёта на крупных предприятиях растягиваются за горизонт. На сегодня это верно только отчасти: практика показывает, что задачу можно решить за несколько месяцев при взаимодействии бухгалтерии со специалистами «1С».

Поскольку наибольшую трудность в компаниях вызывает налоговый учёт по налогу на прибыль, в частности, расчёт отложенного налога на прибыль по ПБУ 18, расчёт налога на прибыль, распределение прибыли по бюджетам РФ, для разрешения проблемы в системе были исправлены исходные данные, сотрудников бухгалтерии обучили реализации налогового учёта в системе «1С:ERP», правилам проверки налогового учёта с разбором частых ошибок при расчёте налога на прибыль.

«Мы впервые сформировали земельный и транспортный налог, налог на прибыль в системе «1С:ERP», — сказал заместитель директора по экономике и финансам «НПО «Алмаз» Дмитрий Сурков. — Налоговую декларацию формируем автоматически, отказавшись от ручной работы. Это ещё один этап в автоматизации бизнес-процессов в НПО «Алмаз», позволяющий снизить нагрузку от рутинных задач, повысить эффективность и минимизировать влияние человеческого фактора в финансовой отчётности предприятия.

Участники внедрения системы признали сложнейшими блоками проекта исправление данных налогового учёта в регистрах бухгалтерии и в оперативных регистрах, введение параметров имущественных налогов для их автоматического расчёта, доработку системы для корректного начисления и списания резервов по гарантийным обязательствам с учётом дисконтирования, настройку статей расходов и доходов по налоговым параметрам, влияющим на заполнение декларации налога на прибыль и формирование суммовых показателей постоянных и временных разниц.

«Мы почистили и упорядочили всю налоговую базу 2025 г., обучили сотрудников НПО «Алмаз» работе с налоговой отчётностью в системе «1С» и в итоге вышли на то, что все суммы налогового учёта можно не только рассчитать, но и обосновать, расшифровать для служб внешнего и внутреннего аудита, — сказала руководитель направления «АиБ Цифровизации» Алина Овчаренко.