«Жижи» внедрила ИИ-поиск по закрытой базе из 10 млн документов в B2B-продукт

Российская ИТ-компания «Жижи», разработчик одноимённого ИИ-поиска с цитированием источников, реализовала проект по внедрению интеллектуального поиска и ИИ-агента для корпоративного программного продукта. Решение предназначено для работы с закрытой базой данных объёмом более 10 млн документов и было интегрировано в продукт заказчика за три месяца.

Заказчиком проекта выступила крупная российская компания — разработчик B2B-программного обеспечения для корпоративного сегмента. Продукт компании используется более чем 2 тыс. корпоративных клиентов, общее количество пользователей превышает 15 тыс. человек. За последние три года компания демонстрирует рост выручки на уровне 150% и выше в год.

Проект был инициирован в рамках обновления технологического стека продукта. Используемый ранее поисковый механизм не обеспечивал необходимой релевантности результатов, не учитывал контекст и схожие формулировки запросов, а также возвращал избыточный объём информации, что увеличивало время работы пользователей с документами.

В рамках проекта команда «Жижи» разработала и внедрила локальное решение семантического и полнотекстового поиска, работающее в закрытом контуре. Система обеспечивает поиск по документам форматов PDF, DOCX и TXT менее чем за 5 секунд с учётом контекста запроса, даты и семантической близости. Дополнительно был реализован ИИ-агент, который анализирует найденные документы и формирует краткие резюме по их содержанию.

Также в системе предусмотрен режим глубокого анализа, при котором выполняется расширенное исследование документов за 2 минуты. По данным разработчика, этот показатель в два раза быстрее сопоставимых зарубежных решений в аналогичном классе программных продуктов.

По итогам внедрения системой пользуются около 15 тыс. пользователей. Реализация проекта позволила заказчику вывести на рынок продукт с расширенной функциональностью интеллектуального поиска и повысить стоимость лицензии на 25% на фоне общей стагнации рынка.

«В рамках проекта мы сосредоточились на решении прикладной задачи — обеспечении быстрого и релевантного поиска по большим массивам закрытых данных с использованием ИИ. Решение было реализовано в сжатые сроки и интегрировано в существующий продукт без изменения его архитектуры», – отметил Алексей Нечаев, генеральный директор и сооснователь компании «Жижи».

В дальнейшем планируется развитие системы за счёт поддержки разрозненных типов данных и расширения модулей интеграции для настройки и масштабирования поисковых баз.