CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Правительство России прорабатывает рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ

На площадке Правительства России прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Об этом CNews сообщили представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего ИТ-отрасль страны.

Предварительно определены ключевые направления регулирования, которым будет уделено особое внимание: критерии «российского» ИИ (что считать российской моделью?); права, обязанности и ответственность (кто виноват в ошибке ИИ?); маркировка ИИ-контента (как маркировать и как следить за соблюдением требований?); авторское право (кому принадлежит право на работу ИИ?); ообенности использования ИИ в отраслях (в каждой отрасли – свои правила, адаптированные под специфику); формирование понятийного аппарата (чтобы устранить неоднозначность трактовок).

Ключевая задача сейчас – это предотвратить риски от применения ИИ в «чувствительных» сферах, где цена ошибки особенно высока. В числе таких сфер: здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование.

При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор не планируется. Выбран подход «гибкого» регулирования, при котором не ограничивается свобода развития технологии, но снимаются возможные риски для граждан.

Почему именно сейчас? В стране появляется все больше различных законодательных инициатив. Это разрозненные предложения, часто несвязанные между собой или даже противоречащие. Чтобы избежать несогласованности мер и нескоординированности действий, Правительство взяло на себя задачу стать единой площадки для взаимодействия органов власти, бизнеса, ассоциаций и выработки единого подхода к регулированию.

«Применение искусственного интеллекта становится все более массовым. Все острее встает вопрос о необходимости введения прозрачных “правил игры”. В вопросе регулирования ИИ важно сохранять баланс. С одной стороны, стоит задача – предотвратить возможные риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока. С другой стороны, важно не приостановить развитие технологии, не “задушить” ее правилами», – сказал Дмитрий Григоренко.

«Мы предлагаем придерживаться гибкого подхода: ввести нормы применения ИИ в отдельных “чувствительных” сферах, таких как здравоохранение, образование, судопроизводство, – добавил Дмитрий Григоренко. – Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно прежде всего для защиты интересов граждан. При этом вводить требования для бизнеса (за исключением объектов критической инфраструктуры) пока не планируется».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще