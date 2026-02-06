CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Первый Бит» за три месяца перевел 28 бюджетных учреждений Арзамаса на облачный сервис «1С:Фреш»

ИТ-интегратор «Первый Бит» осуществил полномасштабный переход департамента финансов администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области и 28 подведомственных учреждений с системы «Парус» на решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», развернутые в облачной платформе «:Фреш». Полный цикл работ занял всего три с половиной месяца. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В результате миграции на «1С», трудозатраты на учетные процессы снизились на 10%, операционные расходы сократились также на 10%, а скорость подготовки регламентированной отчетности возросла на 15%.

Инициатива перехода на новое ПО была связана с устареванием используемых систем, нехваткой ИТ-специалистов с экспертизой в решениях «Парус» и необходимостью модернизации всего учетного комплекса. Нужно было синхронно перевести множество учреждений в новую систему без остановки их текущей деятельности.

«Поддержка используемых ИТ-решений подходила к концу. Мы оказались перед выбором: переходить либо на актуальную версию «Паруса», либо на новую систему. Выбор в пользу «1С» в первую очередь определили гибкость платформы и возможность оптимизировать расходы на ИT-поддержку», — сказала директор департамента финансов администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области Бушуева Ирина Владимировна.

Для обеспечения быстрого и точного переноса данных специалисты нижегородского офиса «Первого Бита» разработали специальный конвертер, который помог переложить информацию из систем «Парус Бюджет» и «Парус Зарплата» в логику систем «1С».

После проверки качества преобразованных данных в локальных информационных базах и запуска нового штатного расписания, все организации были подключены к единой облачной среде «1С:Фреш ПРОФ Бюджет».

Специалисты «Первого Бита» провели обучение для всех пользователей систем, которое позволило модернизировать процессы ведения бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства и расчета заработной платы.

«Успешный опыт в Арзамасе подтвердил возможность быстрой и эффективной замены учетных систем даже в бюджетной сфере», — сказал руководитель офиса «Нижний Новгород, пл. Революции» компании «Первый Бит» Сметанин Александр Николаевич.

Проект служит примером для других муниципалитетов, стремящихся к централизации учета, повышению эффективности и сокращению издержек на ИT-инфраструктуру. «Первый Бит» продолжает поддержку систем в рамках договора об информационно-техническом сопровождении.

