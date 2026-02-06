CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Компании усиливают службы поддержки с помощью ИИ вместо массовых сокращений

Около 50% компаний, сокративших штат сервисных подразделений из-за ИИ, планируют вернуть сотрудников и внедрить гибридную модель работы. Эксперты «Обит» выделяют ключевые ИИ-инструменты для поддержки операторов.

Аналитическое агентство Gartner опросило 321 руководителя сервисных подразделений, среди которых около 20% по состоянию на конец 2025 г. сократили персонал служб поддержки и операторов контакт-центров из-за ИИ. Во многом это связано с экономической ситуацией и трендом на автоматизацию рутинных процессов. Однако половина опрошенных компаний уже рассматривает возврат штата к 2027 г., так как бизнес все чаще сталкивается с растущими ожиданиями клиентов к качеству клиентского сервиса. Опрошенные участники отмечают, что ИИ сегодня не обладает уровнем эмпатии, интуитивного понимания клиента или сложного принятия решений, присущим человеку, поэтому наиболее устойчивой моделью организации клиентского сервиса становится гибридный формат — совместная работа человека и ИИ.

В России компании также активно внедряют ИИ-инструменты в контакт-центрах и службах поддержки, однако фокус, по мнению экспертов оператора ИТ-решений «Обит», смещен с замены человека на оптимизацию процессов и повышение эффективности операторов за счет планирования и перераспределения нагрузки и оценки качества работы. При этом рынок труда заметно сдвигается в сторону найма сотрудников с ИИ-компетенциями: за последний год количество вакансий для операторов и специалистов поддержки с требованиями работы с ИИ увеличилось на 128%. К таким компетенциям относятся как базовые навыки работы с нейросетями и промпт-инжиниринг, так и управление чат-ботами и специализированными платформами, анализ данных.

По оценке «Обит», наибольшую практическую ценность в службах коммуникаций с клиентами сегодня демонстрирует речевая аналитика с ИИ — инструмент позволяет автоматизировать анализ до 100% голосовых и текстовых обращений с оценкой качества сервиса, соблюдения стандартов, определением эмоций клиентов и выявлением ключевых инсайтов. Среди других решений демонстрируют эффективность интеллектуальные суфлеры (ассистенты в реальном времени, помогающие оператору находить точные ответы и снижать вероятность ошибок), диалоговые тренажеры (инструменты для обучения и отработки сценариев общения), ИИ-базы знаний (системы, которые агрегируют и структурируют корпоративную информацию, помогая оператору быстро ориентироваться в сложных запросах).

Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит»: «Важно понимать, что искусственный интеллект — это прежде всего инструмент, а не замена человеку. На примере проектов в контакт-центрах различных отраслей, включая ритейл и финсектор, мы видим, что ИИ-инструменты упрощают онбординг и адаптацию новых сотрудников, эффективно распределяют нагрузку, а за счет автоматизированной аналитики напрямую повышают качество клиентского сервиса. А качественный сервис — это важный фактор роста выручки и устойчивости бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще