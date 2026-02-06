Финтех-группа Cyberbird внедрила ЕСИА как новый способ верификации заемщиков

Финтех-группа Cyberbird, объединяющая сервисы альтернативного онлайн-кредитования «Привет, Сосед», Finters и «Пробаланс», подключилась к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) как дополнительному способу регистрации и авторизации пользователей на платформах компании. Теперь клиенты могут подтвердить свой профиль с помощью портала «Госуслуги», а также автоматически заполнить заявку на займ. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

Компании в сфере онлайн-кредитования уделяют особое внимание удобству и безопасности клиентского пути, включая верификацию пользователей. Этот этап является обязательным требованием при выдаче средств онлайн. Сегодня заемщики могут пройти верификацию, заполнив вручную форму на сайте, или же автоматически через партнерские сервисы.

Одним из таких сервисов является ЕСИА — государственная информационная система, которая позволяет регистрироваться на разных ресурсах и предоставлять санкционированный доступ к личным данным. С помощью ЕСИА пользователи могут быстро и безопасно подтвердить свою личность через «Госуслуги», а также автоматически заполнить заявку на займ — после предоставления доступа все необходимые данные подгружаются в систему автоматически за пару секунд.

Cyberbird завершил интеграцию с ЕСИА в конце декабря 2025 г., и уже сегодня этот способ верификации выбирает каждый четвертый пользователь. Кроме ЕСИА, заемщики могут авторизоваться на ресурсах Cyberbird с помощью ручного ввода данных, загрузки скана паспорта для автоматического распознавания и партнерского сервиса T-ID.

«ЕСИА давно стала привычным и понятным инструментом для миллионов пользователей, которому доверяют как государственной системе с надежной базой проверенных данных. Любой пользователь, у которого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», может авторизовываться с ее помощью. Поэтому интеграция с ЕСИА — логичный шаг, чтобы дать клиентам еще один удобный способ авторизации на наших платформах, помимо привычных вариантов», — отметил директор по продукту финтех-группы Cyberbird Евгений Ледовской.