«ЮMoney» ломает языковой барьер в клиентском сервисе с помощью нейротехнологий

Финтех-компания «ЮMoney» внедрила систему языкового перевода диалогов пользователей и службы поддержки. Она распознает 25 языков и автоматически работает как для запросов пользователей, так и для ответов поддержки. Пользователь пишет на родном языке — система мгновенно переводит сообщение на русский. Оператор отвечает на русском — пользователь сразу получает сообщение на родном языке. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Такой бесшовный процесс позволил сократить среднее время обработки запроса от иностранных пользователей на 15%. Для операторов контакт-центра это означает снижение когнитивной нагрузки и возможность больше сосредоточиться на решении запроса, а не на лингвистических сложностях. Для иностранных пользователей — возможность получить помощь на родном языке без ограничений и дополнительных усилий.

«Комфортное использование финансовых инструментов в любой стране напрямую зависит от качества и доступности поддержки. Если раньше необходимость преодолевать языковой барьер сильно замедляла решение вопроса, то сейчас мы видим, как технологии полностью устранили эти сложности. Наш продукт позволяет туристам и мигрантам беспрепятственно использовать карты «ЮMoney» для оплаты по всей стране. Внедрение мультиязычной поддержки — это стратегический шаг, который повышает удобство для текущих иностранных пользователей и открывает возможности для масштабирования на новые рынки», — сказала директор департамента клиентского сервиса «ЮMoney» Юлия Авдеева.

Архитектура решения оптимизирована под задачи финансового сектора. Система не только переводит обращения, но и делает упор на качественный перевод финансовых и корпоративных терминов. Язык определяется через fasttext, а перевод — через специализированные модели на основе архитектуры трансформер. Такой подход позволил избежать лишних затрат на использование больших языковых моделей и сохранить точность перевода на уровне 99%.

Внедрение автоматического перевода помогает компании поддерживать высокий стандарт коммуникации и формировать доверительные отношения с пользователями вне зависимости от их языковой принадлежности.

