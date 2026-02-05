Студенты российских вузов впервые смогут осваивать робототехнику на отечественных антропоморфных роботах

На фоне инициатив по ограничению закупок зарубежной образовательной робототехники и задачи войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 г. компании-участники «Новой технологической коалиции» — «Промобот», «Айдол» и «Дабл Ю Экспо» — совместно с вузами разработали первую в стране программу обучения робототехнике на отечественных антропоморфных роботах. В числе решений для вузов — робот «Арди», решения «Промобот» и антропоморфный шагающий робот с воплощенным ИИ «Айдол». Об этом CNews сообщили представители «Дабл Ю Экспо».

Пилотные внедрения в образовательный процесс уже идут в Пермском Политехе (ПНИПУ) и Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева (НГТУ). Комплексы предназначены для обучения по направлениям промышленной робототехники и человеко-машинного взаимодействия, а также для отработки задач динамической стабилизации и ходьбы.

«Арди» в Пермском политехе (ПНИПУ)

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал одним из первых вузов, где студенты начинают системно изучать российские антропоморфные платформы: на кафедре автоматики и телемеханики учащимся уже доступен робот «Арди».

С помощью робота студенты осваивают робототехнику, мехатронику и компьютерное зрение с применением нейросетей. Для «Арди» разработаны методические материалы на базовом и продвинутом уровнях, а также SDK — полноценный инструментарий разработки с прямым доступом к управлению роботом на уровне операционной системы ROS2. Студенты программируют движения, речь, жесты и мимику, создавая сценарии от навигации до человеко-машинного взаимодействия. «Арди» также выполняет социальные функции на кафедре: встречает гостей, помогает в навигации и участвует в мероприятиях университета.

Александр Труфанов, первый проректор-поректор по информатизации ПНИПУ: «Умение работать с антропоморфными робототехническими платформами сегодня становится важным навыком, и внедрение их в образовательный процесс — это стратегический шаг в подготовке инженеров будущего. Такой подход поможет сформировать у будущих выпускников Пермского Политеха не только глубокие профессиональные компетенции, но и системное мышление, а также способность создавать комплексные технологические решения».

Робот-манипулятор Promobot М13 от «Промобот» в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева (НГТУ)

Компания «Промобот» также поставляет роботов собственной разработки для изучения в вузах. Один из последних кейсов — коллаборативный робот-манипулятор Promobot М13 в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева (НГТУ). С помощью манипулятора студенты осваивают программирование роботизированных рук, кинематику и автоматизацию современной промышленности.

Максим Чугунов, генеральный директор «Промобот»: «Российская промышленность ставит перед собой амбициозную цель — войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Для этого нужно увеличить поставки и внедрение роботов в 9 раз. Запуск и обслуживание роботов требуют квалифицированных кадров. Поэтому обучение робототехнике на отечественном оборудовании — стратегический приоритет: студенты, работая с российскими роботами, быстрее адаптируются к промышленным задачам и работе с отечественным оборудованием. При этом изучение робототехники на иностранных роботах способствует внедрению импортных решений. Только комплексный подход к обучению и развитию технологий позволит достичь поставленных целей».

«Айдол»: первый российский антропоморфный шагающий робот, воплощенный ИИ

Прикладным для российских вузов станет изучение антропоморфного робота «Айдол» с навыками шагания, которые на российском рынке практически не представлены. Студенты смогут исследовать сложную биомеханику, балансировку и мобильную робототехнику на реальной платформе, а также работать со встроенными LLM-моделями и облегченной моделью робота «Айдол» — Desktop. Динамическая стабилизация и обучение нейронных сетей для балансировки — мировые тренды робототехники, специалисты по которым будут востребованы в промышленности и сервисной робототехнике.

Владимир Витухин, генеральный директор «Айдол»: «Шагающих роботов часто критикуют, но именно они уже двигают мировую робототехнику вперед. Мы рады, что студенты российских вузов смогут изучать передовые отечественные решения вроде «Айдола», где уже сегодня 77% компонентов производятся в России, а при серийном выпуске локализация достигнет 93%. Эта отрасль определяет будущее, и российской робототехнике нужны специалисты по биомеханике и динамической стабилизации».

Алексей Южаков, лидер «Новой Технологической Коалиции», основатель и председатель совета директоров «Промобот»: «Из-за запрета на импорт роботов у части вузов возникает ощущение, что окно в современную робототехнику для них закрывается. На самом деле все наоборот: у российских университетов впервые появляется возможность строить свои программы на отечественных платформах. Для нас принципиально важно, чтобы будущие инженеры работали с теми же технологиями, которые уже выходят в рынок, а не с абстрактными учебными стендами».