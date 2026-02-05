CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Резидентам ЖК Sydney City стало доступно голосовое управление общедомовыми сервисами

В первой очереди жилого комплекса Sydney City от ГК ФСК запущена инновационная система голосового управления доступом. В цифровую платформу для умных зданий Ujin OS интегрированы технологии «Умного здания с Алисой», позволяющие управлять домовыми сервисами через Станции с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Цифровой консьерж-сервис в разы упростит бытовые задачи. Резиденты голосом могут принимать звонки с домофона, оформлять электронные пропуска для гостей, а также просматривать видеопотоки с общедомовых камер на «Яндекс» станциях с экраном. Ключевое преимущество решения — естественность взаимодействия. Голосовые команды позволяют решить задачу в считанные секунды — достаточно просто сказать: «Алиса, прими звонок с домофона» или «Оформи пропуск другу».

«Мы исходим из принципа: технологии должны быть незаметны, но эффективны. В Sydney City уже работает ряд сервисов на базе платформы Ujin OS, поэтому консьерж-сервис — логичное продолжение нашей стратегии по созданию комфортных условий жизни. Когда технологии берут на себя рутину, освобождается время для действительно важных дел, и это самое ценное, что мы можем предложить нашим клиентам», — сказала представитель руководитель отдела цифровизации недвижимости ГК ФСК Юлия Мерешкина.

«Считаем, что для девелоперов подобные инновации становятся ключевым инструментом конкурентного преимущества. Жилой комплекс с голосовым управлением не просто выигрывает на рынке, но и задаёт стандарты качественной жизни. Вы не тратите время на рутину, не переживаете за безопасность ребенка на детской площадке, и именно это ценят покупатели, выбирая ЖК с инновационными решениями», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

