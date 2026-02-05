«Ред Софт» и Secret Technologies усилили экосистему российского ПО, подтвердив совместимость своих решений

«Ред Софт», российский разработчик, и Secret Technologies, поставщик решений для ИТ и информационной безопасности, объявили об успешном завершении совместного тестирования. Результаты подтвердили совместимость и безопасность интеграции операционной системы «Ред ОС», системы управления базами данных «Ред База Данных» и защищенного решения для документооборота Secret Cloud Enterprise (SCE).

Совместимость обеспечивает готовый сертифицированный технологический стек для безопасной цифровой среды. Она позволяет бизнесу и государственным организациям быстро внедрять комплексные решения, соответствующие строгим требованиям регуляторов, что снижает риски и издержки при построении ИТ-инфраструктуры.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до 1 класса включительно).

«Ред База Данных» — безопасная российская система управления базами данных с открытым кодом. Соответствие требованиям ФСТЭК России по 4 классу защиты и 4 уровню доверия делает «Ред Базу Данных» оптимальным выбором для объектов критической информационной инфраструктуры.

Secret Cloud Enterprise (SCE) — это комплексное решение для совместной работы и управления документами, сочетающее простоту использования, быстрое внедрение и высокий уровень безопасности, в том числе для КИИ. Сертифицировано ФСТЭК по 4 уровню доверия.

«Совместимость с ключевыми российскими прикладными решениями — один из наших приоритетов в развитии экосистемы «Ред Софт». Интеграция с Secret Cloud Enterprise позволяет нашим общим заказчикам из государственного сектора и корпораций строить целостные, безопасные и соответствующие всем требованиям регуляторов ИТ-ландшафты», — сказал Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке, менеджер по продукту «Ред База Данных».

«Решение Secret Cloud Enterprise создано для работы в самых защищенных средах. Подтверждение совместимости с операционной системой «Ред ОС» — важный шаг для формирования надежных отечественных технологических связок. Это дает клиентам уверенность в выборе полностью российского стека для задач, связанных с обработкой конфиденциальной информации», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.