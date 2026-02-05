CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«Ред Софт» и Secret Technologies усилили экосистему российского ПО, подтвердив совместимость своих решений

«Ред Софт», российский разработчик, и Secret Technologies, поставщик решений для ИТ и информационной безопасности, объявили об успешном завершении совместного тестирования. Результаты подтвердили совместимость и безопасность интеграции операционной системы «Ред ОС», системы управления базами данных «Ред База Данных» и защищенного решения для документооборота Secret Cloud Enterprise (SCE).

Совместимость обеспечивает готовый сертифицированный технологический стек для безопасной цифровой среды. Она позволяет бизнесу и государственным организациям быстро внедрять комплексные решения, соответствующие строгим требованиям регуляторов, что снижает риски и издержки при построении ИТ-инфраструктуры.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до 1 класса включительно).

«Ред База Данных» — безопасная российская система управления базами данных с открытым кодом. Соответствие требованиям ФСТЭК России по 4 классу защиты и 4 уровню доверия делает «Ред Базу Данных» оптимальным выбором для объектов критической информационной инфраструктуры.

Secret Cloud Enterprise (SCE) — это комплексное решение для совместной работы и управления документами, сочетающее простоту использования, быстрое внедрение и высокий уровень безопасности, в том числе для КИИ. Сертифицировано ФСТЭК по 4 уровню доверия.

«Совместимость с ключевыми российскими прикладными решениями — один из наших приоритетов в развитии экосистемы «Ред Софт». Интеграция с Secret Cloud Enterprise позволяет нашим общим заказчикам из государственного сектора и корпораций строить целостные, безопасные и соответствующие всем требованиям регуляторов ИТ-ландшафты», — сказал Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке, менеджер по продукту «Ред База Данных».

«Решение Secret Cloud Enterprise создано для работы в самых защищенных средах. Подтверждение совместимости с операционной системой «Ред ОС» — важный шаг для формирования надежных отечественных технологических связок. Это дает клиентам уверенность в выборе полностью российского стека для задач, связанных с обработкой конфиденциальной информации», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще