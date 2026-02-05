Новый бренд сверхпрочных смартфонов RugOne в России

Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке новый бренд сверхзащищенных смартфонов RugOne, две флагманские модели которого появились на российском рынке — RugOne Xever 7 и RugOne Xever 7 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

RugOne — это новый бренд от компании Shenzhen Gotron Electronic Co., LTD, создателей смартфонов и планшетов под брендом Ulefone.

Рынок защищенных смартфонов уверенно развивается, фокусируясь на доступности и практичности. Основные тренды в сегменте — рост популярности бюджетных моделей с защитой IP68/IP69 и емкими аккумуляторами, а также устойчивый спрос на профессиональные устройства с сертификацией MIL-STD-810H.

Смартфоны RugOne Xever 7 и RugOne Xever 7 Pro — это защищенные и мощные устройства, что подтверждено тестированиями на 5000+ мини-падений, 100 000+ нажатий кнопок, 1000 циклов зарядки аккумулятора. Оба аппарата обладают максимальной защитой по стандарту IP69K — высшим классом защиты от ударов, воды под высоким давлением и пыли.

Одна из ключевых особенностей моделей — быстрая замена основного аккумулятора за 180 секунд без выключения смартфона. Это возможно благодаря встроенному мини-аккумулятору емкостью 80 мАч. Система обеспечивает практически бесконечную работу смартфона без привязки к розетке.

Камера ночного видения 64 Мп с 4 ИК-светодиодами предоставляет уникальную возможность видеть в полной темноте в высокой детализации. Эта функция особенно актуальна для пользователей экстремальных профессий и служб охраны. Водонепроницаемая подводная камера снимает фото и видео под водой без необходимости использовать дополнительный защитный чехол: идеально для рыбалки, дайвинга, отдыха на воде.

Смартфоны оснащены профессиональным фонарем TorchX мощностью 230 лм, подходящим для использования в ночное время, для работ в темных помещениях, в экстренных ситуациях и избавляющим от необходимости носить отдельный фонарь.

Яркость дисплея 2200 нит позволяет видеть содержимое экрана даже при очень ярком прямом солнечном свете. Наряду с Nano SIM, модели поддерживают использование eSIM, что особенно удобно для путешественников. В комплект поставки, помимо стандартного набора, входит защитное стекло и вторая дополнительная батарея на 5500 мАч.

Флагманская модель Xever 7 Pro дополнительно оснащена профессиональным тепловизором FLIR® Lepton® 3.5 для измерения температуры (-10°C до 450°C), поиска теплопотерь и обнаружения объектов в условиях плохой видимости.

Ориентировочная розничная цена на смартфоны RugOne составляет: для модели Xever 7 – 53,89 тыс. руб. и для модели Xever 7 Pro – 62,79 тыс. руб.



