«МТС Exolve» предоставила коммуникационные решения сервису Bibi

«МТС Exolve» (дочерняя компания МТС), разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставила коммуникационные решения компании Bibi, сервису по заказу корпоративного такси. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Exolve».

Сервис Bibi внедрил решения «МТС Exolve» в более чем 500 городах России. Теперь в компании используются современные коммуникационные инструменты, включая уведомления клиентов и водителей, а также поддержку операционных процессов.

Как считают в BiBi, использование сервисов «МТС Exolve» повысило качество взаимодействия с пользователями и позволило снизить расходы на коммуникации в 1,5 раза.

«Для сервисов по заказу такси критически важно обеспечить надежную и масштабируемую коммуникацию с клиентами. Решения «МТС Exolve» позволяют не только повысить качество сервиса, но и существенно оптимизировать расходы», – отметил коммерческий директор «МТС Exolve» Костас Дубосас.