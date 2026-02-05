CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«МТС Exolve» предоставила коммуникационные решения сервису Bibi

«МТС Exolve» (дочерняя компания МТС), разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставила коммуникационные решения компании Bibi, сервису по заказу корпоративного такси. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Exolve».

Сервис Bibi внедрил решения «МТС Exolve» в более чем 500 городах России. Теперь в компании используются современные коммуникационные инструменты, включая уведомления клиентов и водителей, а также поддержку операционных процессов.

Как считают в BiBi, использование сервисов «МТС Exolve» повысило качество взаимодействия с пользователями и позволило снизить расходы на коммуникации в 1,5 раза.

«Для сервисов по заказу такси критически важно обеспечить надежную и масштабируемую коммуникацию с клиентами. Решения «МТС Exolve» позволяют не только повысить качество сервиса, но и существенно оптимизировать расходы», – отметил коммерческий директор «МТС Exolve» Костас Дубосас.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще