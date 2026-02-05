CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Кузбасс лидирует по темпам роста инвестиций бизнеса в IoT‑решения в Сибириtity

МТС проанализировала спрос на цифровые решения у бизнеса в Кемеровской области. За 2025 г. объем вложений предприятий в системы на базе IoT и М2М-технологий вырос на 17%. По динамике роста инвестиций в такие решения Кузбасс возглавил рейтинг сибирских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По объему вложений в IoT-технологии Кемеровская область поделила четвертое место с Томской областью: в топ-3 вошли Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область. При этом Кузбасс замыкает топ-3 после Новосибирской области и Красноярского края по размеру вложений бизнеса в облачные технологии. Мощности дата-центров МТС используют главным образом предприятия из сферы добычи полезных ископаемых и дорожного строительства. Еще один крупный тренд в цифровизации региона – видеонаблюдение: крупный бизнес и МСП в Кузбассе все чаще используют умные камеры, в том числе, с возможностью ИИ-аналитики, для обеспечения безопасности и оптимизации процессов.

Наибольший спрос на решения на базе IoT-технологий и М2М в Кузбассе традиционно демонстрируют несколько отраслей. Например, в добывающей промышленности для повышения уровня безопасности используются трекеры как часть системы геопозиционирования сотрудников. А с помощью датчиков уровня топлива в режиме онлайн контролируется расход ГСМ спецтехникой. При этом в 2025 г. в промышленности усилился интерес к использованию технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия для экологического мониторинга.

Водоканалы и энергосбытовые компании региона продолжают переходить на умные приборы учета ресурсов, которые передают данные автоматически. Это сводит к минимуму неучтенную воду, электроэнергию и оптимизирует расходы. Также кузбасские предприятия из сферы ЖКХ при помощи умных датчиков оперативно получают информацию об уровне давления и температуры в сетях и следят за безопасностью на объектах (датчик открытия люков). В прошлом году IoT-решения для учета ресурсов стал чаще использовать кузбасский малый и средний бизнес. Например, умные электросчетчики специалисты МТС установили для региональной сети пекарен.

«Мы видим в Кузбассе растущий интерес к цифровизации промышленности, ресурсоснабжения, малого и среднего бизнеса. Если до этого предприятия активно внедряли видеонаблюдение и облачные технологии, то в минувшем году повысился спрос на IoT-решения. Мы объясняем его стремлением к оптимизации расходов. Те же умные счетчики избавляют от необходимости снимать показания и передавать их вручную. Кроме того, автоматизация делает прозрачными расчеты потребителей с производителем ресурса. С другой стороны, проникновению технологии способствует развитие среды для передачи данных. Покрытие сети интернета вещей NB-IoT МТС в Кузбассе равноценно покрытию LTE. Так что гаджеты, оснащенные SIM-чипами, могут работать даже на отдаленных территориях, где нет проводной сети», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

