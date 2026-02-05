CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Кировская область стала лидером в Поволжье по динамике инвестиций в облака

МТС оценила востребованность цифровых сервисов у кировского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги. В 2025 г. компании Кировской области чаще всего интересовались инвестициями в облачные решения, а регион стал лидером в Поволжье по динамике вложений в это направление. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Показатель прироста инвестиций в облачные решения в Кировской области вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом их потребление в регионе за год выросло на треть. Чаще всего среди облачных сервисов компании в Кировской области пользовались виртуальной инфраструктурой, резервным копированием и объектным хранилищем в облаке.

Активнее всего облачные технологии внедряют компании из сферы ИТ и телекоммуникаций, ритейла и обрабатывающих производств. Наиболее значительный рост спроса отмечен в сегментах операций с недвижимостью и логистики, что указывает на их активную цифровизацию. Также облачные сервисы становятся необходимым инструментом для организаций научно-технического и медицинского профилей.

«Стремительный рост инвестиций кировского бизнеса в облачные решения — закономерный этап цифровой трансформации. Компании переходят от точечной автоматизации к построению гибкой и масштабируемой IT-архитектуры. Облака перестают восприниматься просто как удаленное хранилище данных или площадка для резервного копирования. Сегодня это платформа для цифровой трансформации, которая позволяет бизнесу быстро внедрять инновационные сервисы, обеспечивать бесперебойную работу в условиях любой нагрузки и эффективно управлять ресурсами», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

