IVA MCU 27.0: расширенные механизмы управления правами участников и повышение стабильности

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies представил релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 27.0, который расширяет возможности управления онлайн-мероприятиями и делает администрирование системы более удобным.

В обновлённой версии реализован доступ к истории чатов завершённых мероприятий. Пользователи и организаторы могут просматривать общие и личные чаты по ссылке на материалы события. История сообщений сохраняется с учётом правил модерации и содержит информацию об отправителе, времени отправки или одобрения, а также о тексте сообщений, что повышает прозрачность и управляемость коммуникаций.

Существенно расширены механизмы управления правами участников. В системе появилось отдельное право «Просмотр документов», позволяющее гибко ограничивать доступ рядовых участников к материалам мероприятий и комнат. Обновлена логика комнаты ожидания: теперь она может применяться ко всем участникам, включая приглашённых, с возможностью возврата пользователя в комнату ожидания прямо из списка участников или карточки профиля активного мероприятия.

Для повышения удобства подключения реализована функция автоматического сбора WebRTC-участников при активации комнаты. Настройка доступна на уровне шаблонов мероприятий, параметров участников и в административном интерфейсе, что упрощает запуск сессий и снижает нагрузку на организаторов.

В новом релизе также переработаны формы регистрации и анкетирования участников. Организаторы получили возможность управлять обязательностью полей “Email” и «Телефон» в зависимости от задач мероприятия: обязательность поля “Email” настраивается в анкете, а поля «Телефон» — как в форме регистрации, так и в анкете. Это позволяет более гибко подходить к сбору контактных данных и адаптировать формы под конкретные сценарии взаимодействия с участниками.

В части интеграции и корпоративных сценариев в IVA MCU реализовано REST API для делегации прав доступа к календарям других пользователей с поддержкой нескольких уровней доступа — от базового просмотра до полного управления мероприятиями. Дополнительно LDAP-пользователям разрешено редактирование не синхронизируемых полей профиля, включая загрузку фотографии, с передачей списка ограничений через клиентский API.

Значительные улучшения затронули администрирование платформы. В интерфейсе управления реализована расширенная навигация по всем разделам со списками, расширены настройки гибридных подписок, включая ограничения по числу участников и управление статусом докладчиков. Для распределённых инсталляций улучшен алгоритм маршрутизации звонков, а также оптимизирована работа с файлами за счёт контроля целостности данных и гибкой настройки параметров загрузки.

Заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies Виктор Петров сказал: «В этом обновлении IVA MCU мы сфокусировались на развитии управляемости и масштабируемости платформы. Расширенные права участников, доступ к истории чатов и обновлённые сценарии работы комнат ожидания дают организаторам больше контроля над проведением мероприятий, а новые методы API и усовершенствованные административные настройки упрощают интеграцию решения в корпоративный ИТ-ландшафт и его дальнейшее масштабирование. Обновление отражает системный подход IVA Technologies к развитию IVA MCU как профессионального сервера видеоконференцсвязи для корпоративных и государственных организаций, в котором функциональность сочетается с надёжностью и соответствием требованиям информационной безопасности».