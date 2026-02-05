Исследователи «Яндекса» представили ИИ-технологию для виртуального тестирования автономного транспорта

«Яндекс» представил новую технологию MADrive и выложил в опенсорс датасет MAD-Cars для создания реалистичных виртуальных дорожных сцен. Технологии позволят исследователям и разработчикам по всему миру безопасно тестировать редкие и опасные дорожные ситуации, чтобы делать автономный транспорт надежнее и безопаснее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

MADrive — технология, которая воссоздает дорожную сцену и заменяет реальные машины в видео на их фотореалистичные 3D-модели. Эти модели подбираются так, чтобы максимально совпадать с реальными автомобилями по форме и цвету, а затем «встраиваются» в сцену с учетом ракурса, глубины и освещения. Благодаря этому виртуальные проезды выглядят естественно и подходят для обучения и проверки алгоритмов автономного вождения.

MADrive позволяет не только воспроизводить реальные поездки, но и создавать новые дорожные ситуации: менять траектории автомобилей, моделировать резкие перестроения, неожиданные торможения, обгоны и другие сложные маневры.

В основе технологии лежит открытый датасет MAD-Cars — это большой набор обезличенных видеороликов машин разных марок, моделей и цветов, снятых с разных ракурсов в реальных условиях. Датасет включает около 70 тыс. видеозаписей более чем 150 марок автомобилей, что делает его одним из крупнейших открытых наборов данных такого типа.

«Симуляторы — важная часть разработки автономного транспорта: в них алгоритмы учатся и проходят проверку без выезда на реальную дорогу. Однако у симуляторов, воспроизводящих реальные проезды, существует проблема нехватки данных. Например, если в реальности машина повернула налево, мы не сможем показать, как она выглядела бы при обгоне или резком перестроении. Наш подход снимает это ограничение: теперь мы можем создавать новые дорожные сцены, которые выглядят так же естественно, как если бы они были сняты на видео. Это открывает путь к безопасному тестированию редких и критических ситуаций, которые невозможно организовать на реальной дороге» — сказал Виктор Юрченко, руководитель группы симуляции сенсоров автономного транспорта «Яндекса».

В экспериментах технология показала более высокие показатели качества по сравнению с существующими методами визуальной реконструкции сцен, особенно там, где нужно не просто «повторить» запись, а сгенерировать продолжение или новый вариант развития событий.

Технология открывают исследователям по всему миру путь к созданию симуляторов нового поколения, которые обеспечат более фотореалистичное и вариативное моделирование. В будущем планируется расширить базу автомобилей и улучшить алгоритмы освещения, чтобы сделать симуляции более приближенными к реальности.