CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Евраз ЗСМК» реализовал цифровой проект в механическом цехе

На «Евраз ЗСМК» завершился первый этап внедрения системы мониторинга станков в механическом цехе. Цифровой проект позволил увеличить эффективность работы оборудования на 15% за счет оперативного анализа данных, сокращения времени переналадок и устранения неявных потерь. Об этом CNews сообщили представители «Евраз ЗСМК».

Сейчас ведется мониторинг работы 40 наиболее загруженных станков. Система в реальном времени собирает и архивирует информацию о режимах работы оборудования, причинах и длительности простоев, уровне загрузки. Внедренные изменения значительно упростили процесс мониторинга, данные доступны всем сотрудникам через интуитивно понятный интерфейс.

На втором этапе планируется подключить к системе еще 61 станок. Опыт цеха заинтересовал другие машиностроительные подразделения комбината, где цифровизация поможет сократить затраты, оптимизировать использование ресурсов.

«Система мониторинга позволяет видеть объективную картину состояния оборудования, работы персонала, эффективности производства и помогает комплексно подходить к проведению и планированию ремонтов. Мы можем оперативно проанализировать основные причины простоев и своевременно внести корректировки», — отметил начальник механического цеха «Евраз ЗСМК» Дмитрий Степаненко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

В мире острый дефицит сантехников и электриков. Виноваты нейросети – все ушли строить дата-центры

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Россия запускает собственное производство двигателей для тяжелых БПЛА

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

У работодателей новый тренд. Увольняя сотрудников, они врут, что виноваты нейросети

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще