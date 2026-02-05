CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Эксперты Staq обозначили ключевые тренды в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 году

Аналитики проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, определили главные тенденции в области развития промышленного интернета вещей в России в 2026 г. По мнению экспертов компании в топ-6 ключевых трендов в данной сфере войдут: интеграция данных систем 2 уровня (ISA-95) в MES (3 уровень), отказ от внутренней ИТ-разработки в пользу no-code/low-code-платформ, цифровая привязка бизнес-процессов к данным с оборудования, замена импортных MES российскими решениями, дооснащение производства устройствами сбора данных, а также отказ от бумажных носителей и Excel в пользу цифровых процессов в цехах. При формировании трендов эксперты опирались на свой профессиональный опыт в области реализации IoT-проектов в производственной сфере.

Интеграция данных систем 2 уровня (ISA-95) в 3 уровень (MES) станет важнейшим трендом в 2026 г. Его суть заключается в переходе от разрозненного мониторинга к единому управляемому контуру производства. Данные SCADA, АСКУЭ, АСТУЭ и локальных серверов перестают жить «в себе» и начинают использоваться для управления, анализа и принятия решений на уровне MES, а не только для диспетчерского контроля.

Еще одним распространенным трендом в этом году может стать отказ от внутренней ИТ-разработки в пользу no-code/low-code-платформ. Данная тенденция способствует ускорению цифровизации и снижению зависимости от перегруженных ИТ-команд. Функциональные заказчики (производство, эксплуатация, качество) получат инструменты для самостоятельного создания и изменения цифровых процессов без долгих циклов разработки, а также для снижения расширения штата и, следовательно, дополнительных затрат.

Многие предприятия будут стремиться осуществить цифровую привязку бизнес-процессов к данным с оборудования. По сути, это означает превращение IoT-данных из телеметрии в управленческий актив. Заявки, отклонения, ТОИР, простои и решения фиксируются и запускаются на основе фактических данных с оборудования, а не ручных отчетов, таблиц, чатов и допущений.

Замена импортных MES российскими решениями будет одной из наиболее значимых тенденций в 2026 г. Такие изменения будут способствовать обеспечению устойчивости и управляемости производственных ИТ-ландшафтов. Компании будут переходить на отечественные платформы не только из-за требований регуляторов, но и из-за зрелости функционала, возможности работы с текущими системами в компании и возможности адаптации под реальные бизнес-процессы.

Важнейшей задачей для многих предприятий станет дооснащение производств устройствами сбора данных. Это будет осуществляться с целью устранения слепых зон и отказа от ручного ввода. Датчики, контроллеры и шлюзы станут базовыми элементами производства, обеспечивая непрерывный и достоверный поток данных вместо журналов и выборочного контроля.

Многие российские предприятия будут стремиться к отказу от бумажных носителей и Excel в пользу цифровых процессов в цехах. Рост прозрачности, управляемости и дисциплины исполнения. Задания, чек-листы, согласования и отчетность переходят в цифровой вид и становятся частью единого процесса, а не набором разрозненных файлов и документов.

В 2025 г. в России наблюдались другие тренды в области промышленного интернета вещей. Прежде всего, это внедрение MES+IoT+ТоИР – формирование первых сквозных контуров управления, но часто в виде отдельных проектов без единой платформенной логики. Еще одна яркая тенденция – внедрение IoT как отдельного инструмента, при этом фокус был на сбор данных и мониторинг без глубокой интеграции в бизнес-процессы. Кроме того, заметным трендом было внедрение ТоИР, ITSM и Service Desk как отдельных систем. Происходила автоматизация функций, но с фрагментацией данных и процессов между системами. Также можно выделить тенденцию построения BI-систем, что можно назвать «попыткой отобразить картину сверху». Этот процесс происходил часто без автоматизированной обратной связи с MES, ТоИР и другими системами.

