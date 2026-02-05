«Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase с поддержкой диалектов зарубежных СУБД

Компания «Диасофт» выпустила второе обновление для СУБД Digital Q.DataBase с возможностью исполнения диалектов популярных зарубежных СУБД – Microsoft SQL Server и Oracle Database. Первый выпуск Digital Q.DataBase с возможностью эмулировать функциональные возможности СУБД от ушедших с российского рынка Microsoft и Oracle состоялся в ноябре 2025 г.

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, сказал: «Для успеха импортозамещения иностранных СУБД необходимо, чтобы в предлагаемых отечественных СУБД был реализован весь комплекс инструментов и возможностей, к которому российские разработчики прикладного программного обеспечения привыкли за десятилетия работы с иностранными решениями. Вариант переписывания всех прикладных продуктов, разработанных в России за последние 30 лет, под менее функциональную СУБД с открытым исходным кодом означал бы колоссальную трату ресурсов и снижение экспортного потенциала отечественного ПО. Именно поэтому мы встали на путь копирования в нашей СУБД Digital Q.DataBase соответствующей функциональности Microsoft SQL Server и Oracle Database. Аккуратное воспроизведение SQL-диалектов этих СУБД, их транспортных протоколов, нюансов поведения, востребованных функций, представлений, пакетов делает СУБД от «Диасофт» одной из самых удобных для перевода на нее прикладных продуктов с иностранных СУБД. Во многих случаях решения, сейчас работающие на СУБД от Oracle и Microsoft, не требуют внесения каких-то изменений для успешного запуска на Digital Q.DataBase».

Всего за два месяца список реализованной в СУБД Digital Q.DataBase функциональности пополнился следующими возможностями:

Обновлена подсистема эмуляции Microsoft SQL Server: расширен спектр воспроизведенных конструкций языка T-SQL, эмулируемых системных таблиц и представлений, системных хранимых процедур.

Добавлена возможность разработки хранимой логики на языке C#: CLR-сборки, работавшие на оригинальном Microsoft SQL Server, могут быть перенесены в Digital Q.DataBase в автоматическом режиме. При этом синтаксис SQL-команд для регистрации и управления этими сборками полностью аналогичен тому, что был в Microsoft SQL Server.

Реализованы механизмы миграции и администрирования в стиле Microsoft SQL Server, включая синхронизацию SID логинов и пользователей, поддержку предложения WITH SID и согласование идентификаторов принципалов.

Повышена корректность взаимодействия прикладных решений с СУБД по транспортному протоколу TDS: все больше прикладных решений «не могут отличить» Digital Q.DataBase от оригинального Microsoft SQL Server.

Расширена поддержка SQL-диалекта СУБД Oracle: поддержаны новые конструкции языка PL/SQL, реализована поддержка вложенных таблиц (Nested Tables), улучшены механизмы для работы с глобальными временными таблицами (GTT) и перегруженными процедурами.

Возросло число поддерживаемых СУБД Digital Q.DataBase аналогов DBMS-и UTL-пакетов из СУБД Oracle: добавлено еще 10 новых пакетов, включая DBMS_RANDOM, DBMS_UTILITY, UTL_TCP и др. Тем самым по общему числу эмулируемых DBMS- и UTL-пакетов Digital Q.DataBase вышла на первое место: ни в какой другой СУБД в мире на базе PostgreSQL нет такого числа реализованных DBMS-и UTL-пакетов из СУБД Oracle.

Реализовано более 30 других доработок, облегчающих замену СУБД Microsoft SQL Server и Oracle на российскую СУБД.

Обновлена клиентская часть продукта: в новом выпуске в ее состав вошел кроссплатформенный компонент «Мастер сравнения БД». Это инструмент, который позволяет проверить качество переноса данных из иностранных СУБД в Digital Q.DataBase.

Появилась возможность использовать графические клиентские утилиты под ОС Windows 10 и 11 (ранее они были доступны только под Linux).

Расширен спектр поддерживаемых версий российских ОС на базе Linux, а дистрибутивы для Astra Linux теперь подписаны ЭЦП. Это позволяет устанавливать СУБД Digital Q.DataBase на защищенные контуры без отключения механизмов контроля целостности.

Обеспечена совместимость с Ubuntu 24.04 LTS, а также подготовлен docker-контейнер с предустановленной СУБД Digital Q.DataBase для ее быстрого развертывания.

«Мы рады, что благодаря нашим наработкам все больше российских разработчиков могут обеспечить переход на отечественный стек системного ПО, не изменяя ни единой строки в программном коде своих прикладных продуктов. Фактически, это новая модель реализации импортозамещения – дорабатывать СУБД, а не переписывать прикладные решения. Мы уверены, что такой подход создаст условия для ускоренного и организованного отказа от использования продуктов Oracle и Microsoft», – отметил Алексей Татаринов.