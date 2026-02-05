CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Бесплатные точки Wi-Fi появились в салонах связи в Калининградской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калининградской области. На сегодняшний день Wi-Fi-зоны уже работают в Калининграде и Советске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абоненты всех операторов связи могут подключиться к сети «МТС_Free» через безопасную авторизацию по номеру телефона в салонах розничной сети.

«Доступ к цифровым сервисам – одна из ключевых составляющих комфортной жизни населения. Многие повседневные вопросы сегодня решаются с помощью смартфона и доступа в сеть. Для нас важно, чтобы калининградцы и гости города оставались на связи в любой ситуации, имели доступ к своему онлайн-банку, госуслугам, службе вызова такси, могли зайти в мессенджеры или проверить почту. В дальнейшем мы планируем увеличить количество таких точек», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

На сегодняшний день жители региона могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi доступом в салонах МТС по адресам: Калининград – Советский пр., 4, Фрунзе ул., 17/21, Мира пр., 96; Советск – Победы ул., 20.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще