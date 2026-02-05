Axoft стала дистрибьютором Filestone MFT

Компания Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, и российский разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности и передачи данных Filestone заключили дистрибьюторский договор. Партнёры Axoft и их заказчики получат доступ к решению Filestone MFT — серверному программному обеспечению для обмена файлами внутри компаний и между информационными контурами. Система входит в единый реестр российского ПО.

Filestone MFT позволяет передавать файлы любого объёма под наблюдением специалистов по информационной безопасности, которые контролируют файловый обмен и получают в своё распоряжение гибкие групповые и персональные настройки, автоматические проверки, систему согласований с поддержкой филиальной структуры, логирование передач и другие функции управления корпоративной информацией.

Архитектурной особенностью Filestone MFT является отсутствие длительного хранения файлов: после передачи они безвозвратно удаляются, оставляя след только в журнале. В отличие от облачных дисков, данный продукт спроектирован так, чтобы предотвращать человеческие ошибки и неконтролируемое распространение информации.

Axoft — глобальная компания, представлена в 7 странах мира, имеет развитую региональную сеть в России, работает с более чем 3 тыс. партнеров. Сотрудничество с Filestone позволит партнерам Axoft расширить продуктовый портфель современной системой корпоративного файлообмена для развития информационных инфраструктур конечных заказчиков.

«Filestone MFT отличают выгодные условия сотрудничества и разумные цены. Мы постоянно работаем над повышением вероятности и прозрачности сделок, качеством поддержки. Наконец, никуда не делся главный продуктовый принцип — разработка на основе обратной связи от клиентов. Сотрудничество с Axoft надёжно опирается на этот фундамент», — отметил Алексей Лисовицкий, директор по маркетингу Filestone.