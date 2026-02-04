CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Яндекс Go» будет развивать технологии бесконтактной оплаты проезда в Саратовской области

Министерство транспорта Саратовской области, Министерство цифрового развития и связи области, «Яндекс Go», а также единый оператор оплаты проезда региона «Сервис М» подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте региона с помощью «Яндекс Go». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Участники соглашения планируют обмениваться опытом в сфере транспортных технологий. Они намерены развивать способ оплаты проезда на общественном транспорте Саратова и остальных городов области в мобильном приложении «Яндекс Go». Когда проект будет запущен, пассажиры смогут покупать билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях в «Яндекс Go» с помощью Bluetooth. Внедрение технологий «Яндекса» позволит жителям региона оплачивать проезд через привычное приложение. За настройку оплаты и интеграцию с «Яндекс Go» отвечает единый оператор оплаты региона «Сервис М», поэтому можно будет купить билет, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты.

По данным Минтранса Саратовской области, в среднем общественный транспорт региона перевозит около 230 тыс. пассажиров в день. По итогам 2025 г. пассажиропоток области составил 120 млн человек на 807 направлениях. Для такого количества пассажиров особенно важны современные решения — построение маршрутов и цифровой способ оплаты проезда в одном приложении.

В «Яндекс Go» собраны функции для тех, кто активно передвигается по городу на всех видах общественного транспорта, на такси, каршеринге и самокатах. Так, в супераппе можно строить маршруты, следить за движением транспорта в реальном времени, уточнять расписание. Опция оплаты проезда уже доступна в Ярославле, Рыбинске, Великом Новгороде, Вологде, Оренбурге, Биробиджане и Благовещенске, а в будущем появится и в десятках других регионов России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень

Россия запускает собственное производство двигателей для тяжелых БПЛА

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

У работодателей новый тренд. Увольняя сотрудников, они врут, что виноваты нейросети

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще