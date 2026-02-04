«Яндекс Go» будет развивать технологии бесконтактной оплаты проезда в Саратовской области

Министерство транспорта Саратовской области, Министерство цифрового развития и связи области, «Яндекс Go», а также единый оператор оплаты проезда региона «Сервис М» подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте региона с помощью «Яндекс Go». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Участники соглашения планируют обмениваться опытом в сфере транспортных технологий. Они намерены развивать способ оплаты проезда на общественном транспорте Саратова и остальных городов области в мобильном приложении «Яндекс Go». Когда проект будет запущен, пассажиры смогут покупать билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях в «Яндекс Go» с помощью Bluetooth. Внедрение технологий «Яндекса» позволит жителям региона оплачивать проезд через привычное приложение. За настройку оплаты и интеграцию с «Яндекс Go» отвечает единый оператор оплаты региона «Сервис М», поэтому можно будет купить билет, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты.

По данным Минтранса Саратовской области, в среднем общественный транспорт региона перевозит около 230 тыс. пассажиров в день. По итогам 2025 г. пассажиропоток области составил 120 млн человек на 807 направлениях. Для такого количества пассажиров особенно важны современные решения — построение маршрутов и цифровой способ оплаты проезда в одном приложении.

В «Яндекс Go» собраны функции для тех, кто активно передвигается по городу на всех видах общественного транспорта, на такси, каршеринге и самокатах. Так, в супераппе можно строить маршруты, следить за движением транспорта в реальном времени, уточнять расписание. Опция оплаты проезда уже доступна в Ярославле, Рыбинске, Великом Новгороде, Вологде, Оренбурге, Биробиджане и Благовещенске, а в будущем появится и в десятках других регионов России.