В «Фокус.Комплаенсе» появился реестр контролируемых лиц

В «Фокус.Комплаенсе», решении из линейки «Контур.Фокуса», появилась возможность проверять иностранных граждан в реестре контролируемых лиц (РКЛ). В этом реестре находятся данные об иностранцах, нарушивших правила пребывания в России.

Реестр контролируемых лиц ведет МВД России с 5 февраля 2025 г. Он создан для контроля за иностранцами, чье пребывание признано нелегальным. Попадание в реестр накладывает на иностранного гражданина ограничения, в том числе ему запрещается совершать действия с недвижимостью и транспортом, заключать брак. Действуют и другие запреты.

Субъекты 115-ФЗ обязаны проверять иностранных граждан на наличие в реестре контролируемых лиц. В «Фокус.Комплаенсе» появилась возможность сделать это в несколько кликов. Для проверки потребуется только номер документа, удостоверяющего личность. Для более точного поиска по реестру можно указать дату рождения. Система сама обнаружит соответствующую запись в реестре.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Проблема проверки иностранных граждан особенно критична для банков и кредитных организаций. За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции и риск отзыва лицензии».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».