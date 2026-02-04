Тюменской молодежи стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

«Сегодня ИИ-ассистенты – не просто модный тренд, а реальный рабочий инструмент в различных сферах жизни. Такая технология позволяет экономить время и деньги, что очень ценно для молодежи, когда не каждый может позволить себе профессиональную помощь на старте карьеры. Ранее мы уже запустили «ИИ-тренера» и «ИИ-стилиста», теперь к ним добавился ассистент ментальной поддержки. Нам важно, чтобы наши абоненты могли бесплатно получать консультации виртуальных помощников и чувствовать поддержку в любой жизненной ситуации», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.