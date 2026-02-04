Цифровая трансформация ключевых процессов в строительной корпорации «ЭСКМ»

Компания ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» завершила проект цифровизации. Поводом для модернизации стал рост бизнеса и усложнение задач. Если ранее для управления и учета успешно использовалась настроенная под нужды «1С:Управление производственным предприятием 8», то для решения отраслевых задач строительства с длинным циклом потребовалась специализированная программа. Было принято решение перейти на отраслевое решение «1С:ERP Управление строительной организацией 2.0», основная цель внедрения которого — создание единого информационного пространства для управления уникальными бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители компании «Аксиома-Софт».

При выборе системы и партнера ключевыми критериями стали: возможность ведения сложного учета (ПБУ 18/02, операции с длительным циклом и комплексным производственным процессом) с максимальным использованием типового, но гибкого функционала; глубокий опыт интегратора в автоматизации именно строительных компаний.

В рамках проекта была успешно автоматизирована работа 100 рабочих мест и внедрен комплекс подсистем, охватывающих все стороны деятельности.

- Финансы и учет: банк, касса, расчеты с контрагентами, регламентированная и налоговая отчетность, завершение периода.

- Закупки и логистика: управление закупками, отношениями с поставщиками, складскими запасами, а также уникальные для компании процессы — от формирования потребности в материалах и выбора поставщика до отработки расхождений после поставок.

- Строительство и продажи: управление строительными проектами (календарное планирование, учет), оформление заказов покупателей, планирование и учет продаж.

- Транспорт и ГСМ: диспетчеризация грузоперевозок, учет собственного транспорта, планирование расхода ГСМ, формирование путевых листов и заявок на транспорт.

Особое внимание было уделено цифровизации уникальных операционных цепочек, таких как планирование комбинированных грузоперевозок (фрахт), формирование распоряжений на отгрузку и комплексное управление автотранспортом.

Реализация проекта позволила решить все ключевые задачи: создать единое информационное пространство, обеспечить сквозное управление основными бизнес-процессами и наладить взаимодействие с ФНС в формате налогового мониторинга.

Эффективность бизнес-процессов значительно возросла. Например, трудозатраты на проверку актов выполненных работ силами строительного контроля сократились на 25%. Также на 30% увеличилась скорость формирования управленческой отчетности, что позволяет руководству оперативнее принимать взвешенные решения.