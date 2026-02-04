CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк расширил возможности сервиса «Портал бухгалтера»

В сервисе Сбербанка «Портал бухгалтера» появилась новая функция. Теперь бухгалтерские агентства и аутсорсеры могут автоматически загружать выписки из любого банка страны прямо в «1С». Это снимает с бухгалтеров одну из самых трудоёмких рутинных задач и позволяет экономить до 25 рабочих часов в месяц.

Функция автоматически получает, распознаёт и загружает банковские выписки в «» — вне зависимости от того, в каком банке обслуживается клиент. Для работы с выписками из других банков бухгалтерской компании необходимо быть клиентом «Сбера». Чтобы начать пользоваться функцией, достаточно подключить «Портал бухгалтера» «Сбера» к программе «1С». Интеграция настраивается в личном кабинете сервиса: бухгалтер выбирает банки, из которых будут поступать выписки, и оформляет согласие клиента на их передачу. После этого данные автоматически загружаются в «1С» без ручного скачивания и загрузки файлов.

Настройка получения выписок доступна сотрудникам с ролью «Бухгалтер». Просматривать загруженные выписки могут другие сотрудники компании — например руководитель или помощник бухгалтера — если администратор назначил им соответствующие права доступа.

«Портал бухгалтера» — это единое рабочее пространство для бухгалтеров, которые ведут сразу несколько клиентов. В одном личном кабинете можно работать со счетами всех компаний: запрашивать и анализировать выписки, массово проводить платежи, быстро формировать платёжные поручения, отправлять зарплатные ведомости и отслеживать статусы операций. Все данные по клиентам собраны в одном месте, что упрощает контроль, снижает количество ошибок и экономит время на повседневных операциях.

Сервис доступен в интернет-банке «СберБизнес», полностью интегрирован с «1С» и бесплатен для клиентов «Сбера».

