«Самолет» внедряет ИИ-интервьюера для повышения качества и эффективности найма

Девелопер «Самолет» начал внедрять искусственный интеллект в процесс подбора сотрудников для первичной оценки кандидатов. ИИ-рекрутер возьмет на себя первичную оценку кандидатов: автоматическое видеоинтервью, анализ ответов и предварительную квалификацию. Цифровой сотрудник также адаптирует вопросы под конкретные вакансии и обеспечивает взаимный интерес перед экспертным интервью, которое затем проводит рекрутер и нанимающий менеджер. Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Дарья Вербицкая, руководитель отдела подбора персонала группы «Самолет»: «Общение с ИИ-рекрутером – не обязательный этап, мы предлагаем кандидату выбор: дождаться звонка рекрутера или пройти первичное собеседование с цифровым сотрудником, который доступен 24/7. Это особенно актуально для нашей компании, так как мы реализуем проекты по всей стране. Соискатели с Дальнего Востока могут не ждать утра в Москве, а пообщаться сейчас».

Полноценный кастомизированный цифровой сотрудник построен на передовых технологиях и способен анализировать ответы кандидата и подбирать на их основе новые вопросы. Он может быть использован при найме сотрудников на позиции любых направлений до уровня СЕО-2. Бот отлично справляется с задачей, при этом живые рекрутеры остаются ключевым звеном на этапах глубокой оценки и принятия решений.

Разработка рекрутера будущего велась привлеченными подрядчиками в сотрудничестве с экспертами по подбору персонала компании, чтобы учесть все нюансы оценки кандидатов. В создании сервиса использовались алгоритмы машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP).

На данный момент ИИ-помощник в формате видеоинтервью анализирует голос, ответы и их структурированность, а также адаптирует вопросы по ходу беседы, уточняя ключевые моменты. На позитивную оценку кандидата влияют его уверенность и релевантный опыт, а на отрицательную – несоответствие требованиям вакансии, отсутствие конкретики и негативный настрой.

За несколько месяцев пилотного внедрения ИИ-рекрутера компания Самолет получила измеримые и масштабируемые результаты. Алгоритм обеспечил 100-процентную конверсию одобренных кандидатов в одобренные найм-менеджерами профили, при этом каждый второй кандидат после успешного интервью получал оффер, а 89% офферов завершались приемом на работу. Среднее время интервью сократилось до 20 минут, а срок закрытия вакансий – с 32 до 26 дней. Совпадение оценки кандидатов между ИИ и рекрутерами составило 90%, что подтверждено ручной проверкой, а NPS со стороны кандидатов достиг 57,44. В финансовом выражении внедрение позволило сократить стоимость этапа интервью с рекрутером более чем в четыре раза.

В планах «Самолета» со временем расширить функционал до анализа эмоций и других «мягких» навыков, оценки записанных интервью и взаимодействия с кандидатом на всех этапах. Например, в будущем ИИ-бот сможет напоминать о встречах или отвечать на любые вопросы кандидатов.

Александра Горчакова, директор по персоналу и устойчивому развитию: «ИИ-рекрутер – полноценный участник команды HR, и впереди у нас много совместных проектов! В будущем с его помощью мы планируем выстроить непрерывный диалог с сотрудниками на всех этапах пути в компании — от адаптации и регулярной оценки до поиска следующей карьерной ступени и построения плана индивидуального развития».