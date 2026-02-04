CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РОСА и университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения АО «НТЦ ИТ РОСА» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и подготовки специалистов для ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Стороны договорились о развитии совместных образовательных инициатив, направленных на изучение и практическое применение российских программных продуктов в учебном процессе. Сотрудничество ориентировано на формирование у студентов и преподавателей устойчивых навыков работы с отечественными ИТ-платформами и развитие кадрового потенциала в условиях цифрового суверенитета.

В рамках соглашения компания РОСА передает университету учебно-методические материалы и дистрибутивы своих систем, а также предоставляет право подготовки преподавателей с последующей сертификацией. Отдельное внимание стороны уделят совместной разработке практических кейсов и учебных пособий.

«Для нас сотрудничество с профильным техническим университетом — это возможность выстраивать долгосрочную работу с будущими специалистами и вовлекать их в экосистему российских ИТ-решений еще на этапе обучения. Такой подход позволяет соединить академические знания с реальной практикой», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Партнерство с РОСА расширяет практическую составляющую образовательных программ университета и дает студентам доступ к современным отечественным платформам, востребованным в государственном и корпоративном секторе. Это важный шаг в развитии прикладного образования и подготовке конкурентоспособных выпускников», — сказал Альберт Абилов первый проректор-проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Соглашение направлено на развитие долгосрочного сотрудничества в области образования, науки и подготовки квалифицированных кадров для ИТ- и телекоммуникационной отрасли.

