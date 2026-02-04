Правительство Новгородской области завершило миграцию СЭД «Дело» в импортонезависимую среду

Еще один регион завершил перевод системы электронного документооборота органов исполнительной власти в импортонезависимую среду. Правительство Новгородской области заменило СУБД MS SQL Server на отечественную Postgres Pro, выполнив требования по импортозамещению иностранного программного обеспечения. Исполнителями проекта выступили разработчик СЭД «Дело» компания ЭОС совместно с региональным партнером – компаний «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС».

СЭД «Дело» работает в Правительстве Новгородской области с 2003 г. Система автоматизирует широкий перечень задач: согласование и подписание документов с использованием электронной подписи, обработку входящей корреспонденции и многие другие процессы, а также интегрирована с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Мобильное приложение EOSmobile позволяет работать с документами дистанционно. В настоящий момент к системе «Дело» подключено более 3000 сотрудников Правительства и подведомственных структур.

Ранее СЭД «Дело» в Правительстве области функционировала на базе зарубежного системного ПО. Перевод на отечественные разработки обусловлен необходимостью обеспечения технологической независимости и безопасности информационной инфраструктуры органа государственной власти. В качестве импортозамещающего решения выбрана российская СУБД Postgres Pro под управлением ОС Astra Linux. Postgres Pro специально ориентирована на выполнение требований государственных органов власти по безопасности, надежности и функциональности. Переход на нее сводит к минимуму риски несанкционированного доступа к информации и обеспечивает необходимый уровень защиты государственных данных.

Координацию участников проекта и управление взаимодействием с пользователями осуществлял ГУ НИАЦ Новгородской области. Ключевыми условиями выполнения контракта являлись обеспечение целостности базы данных, сохранение производительности системы и неизменность конфигурации СЭД «Дело». Другим важным требованием заказчика было проведение миграции без остановки работы пользователей. Для выполнения этой задачи миграция проходила в два этапа: первый — конвертация данных из MS SQL Server в Postgres Pro, второй — перевод серверной части системы и мобильного приложения на Astra Linux, обновление СЭД «Дело» до актуальной версии.

На момент старта данного проекта ЭОС и «Офис-Док» уже провели несколько успешных миграций СЭД «Дело» в импортонезависимую среду. Благодаря имеющемуся опыту и участию ГУ НИАЦ Новгородской области срок реализации проекта, включая подготовку инфраструктуры, составил два месяца. Заключительным этапом стала интеграция заказных модулей и настройка индивидуальных шаблонов, используемых ранее.

По окончании проекта СЭД «Дело» продолжила работу в привычном режиме. Сохранены все дополнительные настройки, специально разработанные шаблоны и модули, поддержка мобильного приложения, обеспечена целостность базы документов, накопленной на протяжении 22 лет эксплуатации. Успешный результат обусловлен сочетанием проверенной методологии миграции и эффективной координации между заказчиком, интегратором и разработчиком системы.