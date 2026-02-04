CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подтверждена совместимость настольных редакторов документов «МойОфис» и платформы виртуализации рабочих столов и приложений Orion soft Termit

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и разработчик инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса Orion soft объявили о совместимости редакторов «МойОфис Документы Настольные» и платформы VDI и терминального доступа Termit. Совместное применение продуктов позволяет формировать безопасную и удобную цифровую среду для эффективной удаленной и гибридной работы.

В ходе тестовых испытаний была подтверждена корректная совместная работа «МойОфис Документы Настольные», начиная с версии 3.5, и Termit 2.4. По итогам тестирования «МойОфис» и Orion soft подписали сертификат совместимости.

Благодаря совместимости продуктов «МойОфис» и Orion soft пользователи получают возможность работать с документами в привычных редакторах «МойОфис Документы Настольные» в развернутой через Termit защищенной виртуальной среде с любых устройств, в том числе с мобильных и через веб-браузер. Полноценное виртуальное рабочее место строится в рамках отечественного набора программных компонентов, инструментов и технологий.

«МойОфис активно наращивает число технологических альянсов с лидерами российского ИТ-рынка, и подтверждение совместимости с Termit от Orion soft – это часть нашей последовательной стратегии по расширению партнерств. Мы увеличиваем круг решений, с которыми «МойОфис Документы настольные» работают «из коробки», чтобы наши клиенты имели больше вариантов для построения безопасной и эффективной цифровой среды на основе отечественного ПО», – сказал коммерческий директор «МойОфис» Станислав Данилов.

«Редактуру таблиц и документов ведут сотрудники абсолютного большинства компаний вне зависимости от отрасли. Именно эта работа часто бывает удаленной или производится с мобильных устройств, когда необходимо обновлять данные для аналитики в таблицах или добавлять данные в презентации, например, во время командировки. Termit обеспечивает для этих процессов стабильную, отказоустойчивую и легко масштабируемую среду с высоким уровнем защищенности как в закрытом контуре, так и при работе с доступом в интернет», — сказал Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

