Плюс 30% к скорости: «МегаФон» расширил сеть на дороге Хлевное-Тербуны

Трасса Хлевное-Тербуны длиной 64 километра входит в опорную сеть Липецкой области и является частью кратчайшего маршрута из областного центра в соседний Курск. В сутки здесь проезжают около 5 тыс. автомобилей. Теперь посередине пути водители и пассажиры гарантировано попадают в зону устойчивого сигнала и получают ускоренный доступ во все цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Двухполосная трасса расположена на юге Липецкой области и соединяет два районных центра: Хлевное и Тербуны. В этих селах проживают в общей сложности 13 тыс. человек, часть из которых ежедневно курсирует между населенными пунктами: на работу и обратно домой. Ровно на полпути находится село Большая Поляна, где в январе этого года связисты «МегаФона» модернизировали базовую станцию. Инженеры оператора подключили дополнительно среднечастотный диапазон, обеспечивающий баланс между хорошим покрытием и высокой скоростью передачи данных.

«Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в Большой Поляне выросла примерно на 30% и может достигать 80 Мбит/с, а значит, у более чем 500 жителей села стало еще больше возможностей для удаленной работы, учебы и ведения бизнеса. Более того, улучшение параметров связи могут заметить жители двух райцентров, которые активно пользуются проходящей мимо трассой – по дороге на работу пассажиры транспорта могут и фильм посмотреть, и с онлайн-документами поработать, и с друзьями пообщаться», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

В целом за 2025 г. инженеры оператора построили и модернизировали более 120 базовых станций в крупных городах и небольших населенных пунктах региона.

