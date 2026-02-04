Оцифрованы подлинные документы декабристов

В Государственной информационной системе удаленного использования архивных документов - ГИС УИАД - появились оцифрованные рукописи, которые почти 200 лет хранились в следственных делах декабристов: «Манифест Сената» князя Сергея Трубецкого, «Манифест 14 декабря 1825 года» и «Конституция Российская» Никиты Муравьева. Все они находятся в фонде 48 Государственного архива Российской Федерации, и теперь доступны каждому пользователю цифрового ресурса, созданного на технологической платформе корпорации «Элар».

Современные программные решения корпорации «Элар», легшие в основу ГИС УИАД, обеспечивают долговременное хранение и надежную защиту электронных образов документов Архивного фонда России.

Такой подход делает возможным увидеть то, что еще недавно было доступно лишь исследователям в читальных залах.

Вся цифровая подготовка - от сканирования и постобработки до распознавания текста и публикации также выполнена корпорацией «Элар», многолетним технологическим партнером Росархива.