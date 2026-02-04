Образовательные учреждения Амурской области начали масштабный переход на «Ред ОС»

В рамках цифровизации сферы образования Амурской области «Ред софт» предоставил школам и колледжам лицензии на операционную систему «Ред ОС». Проект импортозамещения зарубежного ПО в этом учебном году затронул сотни образовательных учреждений региона. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

В 2024 г. цифровое импортозамещение коснулось работы ведомств Дальневосточного федерального округа. Министерство цифрового развития и связи и Министерство проектного управления и кадровой политики Амурской области начали свою работу на российской операционной системе «Ред ОС».

В 2024 г. компания «Ред софт» подписала три соглашения о сотрудничестве с представителями органов власти Амурской области и региональными министерствами, включая Минздрав. Здравоохранение региона перешло на операционную систему «Ред ОС» в 2024 г.

Сотрудничество «Ред софт» с Министерством образования и науки подразумевало передачу лицензий «Ред ОС» для работы образовательных организаций Амурской области. Кроме того, планировалось проведение обучения сотрудников школ и колледжей работе с российским решением.

Старт проекта

По данным 2025 г., в список образовательных учреждений Амурской области входит 339 школ, включая филиалы. В них используется до 23,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ), из которых 17 тыс. составляют ноутбуки отечественного производства. 16 колледжей и техникумов Амурской области в своей деятельности используют 2800 АРМ.

Проект начался с обучения сотрудников образовательных учреждений региона. Отдел образования «Ред софт» подготовил для педагогов курс по основам работы в «Ред ОС» и курс для учителей информатики и системных администраторов, который раскрывал возможности системы для реализации сетевых сервисов и организации доменной политики.

Первые результаты и планы развития

Технологический переход на «Ред ОС» в учебных организациях Амурской области начался в мае 2025 г. «Ред софт» передал 9,5 тыс. лицензий «Ред ОС» для рабочих станций в 320 школ, восемь колледжей и один техникум. Российское решение установили не только на рабочих местах, но и в цифровых лабораториях. Зарубежные системы заменили на «Ред ОС» и на интерактивном оборудовании.

Дополнительно 47 школ и шесть колледжей региона получили 77 лицензий на серверную версию «Ред ОС». К концу 2025 г. более 300 педагогов обучились работе с российской операционной системой.

В планах Министерства образования и науки Амурской области – создать центр компетенций «Ред софт» на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» в Благовещенске. Масштабный проект цифрового импортозамещения в регионе, охвативший образование и здравоохранение, рассчитан до 2030 г.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Школы и колледжи Дальнего Востока продолжают переход на отечественные ИТ-решения. Министерство образования и науки Амурской области встало на путь импортозамещения вслед за Минцифры и Минздрава региона. Мы рады, что редакция «Ред ОС», созданная для образовательных учреждений, показывает удобство и доступность. Будем ее развивать и в дальнейшем. Благодарим руководство Министерства образования и науки Амурской области за доверие».

Никита Савватеев, начальник отдела цифровизации образования, ведомственных информационных систем и защиты информации Министерства образования и науки Амурской области: «Переход образовательных учреждений Амурской области на отечественную операционную систему «Ред ОС» — это логичный и стратегически важный шаг в рамках реализации государственной политики по технологическому суверенитету. Мы создаем единую, безопасную и управляемую цифровую среду для обучения, которая начинается со школьного класса и продолжается в колледжах и техникумах. Это фундамент для подготовки будущих ИТ-специалистов, которые со школьной скамьи будут работать с российским софтом».