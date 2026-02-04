Новинка для ЦОДов и офисов от IEK Group: интеллектуальная кабельная система IQLink

IEK Group сообщает о старте продаж нового продукта под брендом ITK ― интеллектуальной структурированной кабельной системы (СКС) IQLink. Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет пользователям в режиме реального времени контролировать соединения в кабельной инфраструктуре корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители IEK Group.

Бренд ITK известен на рынке как российский производитель телекоммуникационного и инженерного оборудования.

«ITK – один из лидеров на рынке СКС. Разработка интеллектуальной системы ― следующий шаг компании в создании комплексных решений для передачи, приема и обработки информации. Все оборудование и программное обеспечение, входящее в состав решения IQLink, разработано и производится в России. Само решение основано на собственных технологиях и защищено патентами. IQLink предназначена для проектов с высокими требованиями к непрерывности бизнес-процессов и защите сетевой инфраструктуры», ― сказал заместитель генерального директора IEK Group по коммерческим вопросам и развитию бизнеса Артем Маймор.

ИСКС IQLink, в первую очередь, интересна компаниям с распределенной инфраструктурой: банкам, операторам связи, нефтегазовым и транспортным компаниям. Однако ее рекомендуется использовать и другим компаниям, для которых критически важна надежность их кабельной инфраструктуры, оптимизация ее использования, экономия ресурсов на сопровождение.

ИСКС IQLink имеет ряд особенностей: они ускоряют поиск и устранение неисправностей, повышают надежность сетей, в несколько раз снижают затраты на администрирование: автоматизация документирования кабельных подключений, поиска сетевых устройств и выполнения рабочих заданий; мгновенное обнаружение и уведомление о несанкционированных действиях; средства удаленного мониторинга;

В состав интеллектуальной системы IQLink входят: модульные патч-панели IQLink; интеллектуальные модули Master и Slave; программное обеспечение AIM (Automated Infrastructure Management).

Интеллектуальная СКС инсталлируется в два этапа. На первом монтируются модульные патч-панели и осуществляется кабельная разводка. При монтаже используются стандартные модули Keystone Jack и патч-корды. В результате получается классическая СКС в формате «intellect ready», которая в последствии может быть модернизирована до управляемой, интеллектуальной СКС.

На втором этапе к модульным патч-панелям IQLink подключаются интеллектуальные модули IQLink ― Master и Slave.

Модули Master и Slave автоматически создают кабельный журнал, определяют подключения и отключения патч-кордов, мониторят кабельные соединения в режиме реального времени, контролируют кроссовое поле и ведение кабельного журнала.

К одному интеллектуальному модулю Master можно подключить в стек до 16-ти модулей Slave. Питание модулей Slave осуществляется через модуль Master, а обмен информацией с системой AIM через порт Ethernet-модуля Master, подключенный к корпоративной сети.

Преимущества применения интеллектуальных модулей Master и Slave: для установки модулей на патч-панели демонтировать панели из шкафа или отключать патч-корды не требуется; с помощью установленных над каждым портом ИК-датчиков модули определяют наличие или отсутствие патч-кордов в портах патч-панелей; с помощью датчиков ПЭМИ (побочного электромагнитного излучения), установленных над каждым портом, модули определяют наличие или отсутствие трафика в соединениях; для инсталляции используются стандартные Keystone модули и патч-корды.

ИСКС IQLink позволяет решить проблемы управления сетями: оптимизировать использование ИТ-ресурсов, активов и коммутационных соединений, получать полную информацию о них, синхронизировать действия пользователей, в режиме реального времени отслеживать изменения в соединениях или активах.