«М.Видео» назвала самые популярные смарт-часы на рынке России в 2025 году

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает, что по количеству проданных устройств в 2025 г. заметные позиции на российском рынке смарт-часов и фитнес-браслетов заняли бренды, ориентированные на массовый спрос. Существенную долю продаж в натуральном выражении сформировали unbranded-устройства, востребованные за счет доступной стоимости. Также заметные объемы продаж в штуках показали Xiaomi, Redmi и Apple, представленные широким ассортиментом моделей для разных сценариев использования. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), по итогам 2025 г. рынок смарт-часов и фитнес-браслетов в России составил около 6,4 млн устройств в натуральном выражении и 46,5 млрд рублей в денежном выражении. Средняя цена смарт-часов и фитнес-браслетов по итогам года составила около 7,3 тыс. руб., что отражает устойчивый интерес покупателей к моделям с расширенным функционалом для повседневных сценариев использования — мониторинга активности и сна, уведомлений и спортивных режимов



Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Смарт-часы и фитнес-браслеты перестали быть просто дополнительным гаджетом и стали частью повседневной цифровой рутины. Их используют для спорта и прогулок, контроля сна и активности, а также для работы и общения — чтобы не доставать смартфон лишний раз. Покупатели обращают внимание на комфорт ношения, автономность, точность датчиков и удобство интерфейса, а также на то, насколько устройство интегрируется со смартфоном и экосистемой сервисов. Для одних важна доступная цена и базовый набор функций, для других — расширенные возможности, дизайн и дополнительные сценарии использования. Именно поэтому в категории одновременно устойчиво востребованы как массовые модели, так и более технологичные решения».

В денежном выражении рынок формируют более технологичные и экосистемные решения. Заметные позиции по объему продаж в рублях по итогам 2025 г. занимают Apple, а также Samsung, чьи смарт-часы востребованы за счет расширенного функционала, дизайна и интеграции с экосистемами смартфонов и сервисов.

Среди конкретных моделей наибольшим спросом в количественном выражении пользовались Redmi Watch 5 Active, Xiaomi Smart Band 9, Huawei Watch Fit 3, Huawei Band 10 и Redmi Watch 5 Lite, ориентированные на рациональный выбор и повседневные сценарии использования.

Консультант отдела исследований цифровых товаров ICMR («ГФК-Русь») Павел Синцов: «Рынок умных часов достиг зрелости. Пользователи больше не спешат с заменой, выбирая не новые функции, а реальные улучшения. В 2026 году выиграют устройства, которые убедительно докажут свою ценность».

В денежном выражении наиболее востребованными стали Apple Watch Series SE (2022), Apple Watch Series 10 (42 и 46 мм), Apple Watch Ultra 2, а также модели Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch GT 5 и GT 5 Pro, рассчитанные на пользователей, которым важны расширенные функции и экосистемные возможности.