Музей-заповедник в Нижней Синячихе получил скоростной 4G-сигнал

Специалисты «МегаФона» запустили новые базовые станции в Алапаевском районе Свердловской области. Обновление затронуло одно из популярных туристических мест региона — село Нижняя Синячиха, где находится музей русского деревянного зодчества. Теперь местные жители и туристы смогут оперативно поделиться фото и видео, а также воспользоваться навигатором онлайн. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые возможности уже оценили любители истории, которые приезжают в Нижнюю Синячиху посмотреть на усадьбы крестьян, часовни, а также единственную в мире коллекцию народной росписи по дереву.

Наиболее популярными днями для посещения музея-заповедника в этом году стали новогодние каникулы. Как подсчитали аналитики «МегаФона», количество пользователей в сети 4 и 5 января 2026 г. примерно в два раза превысило среднемесячный показатель, а объем переданного трафика с начала года сопоставим с отправкой 15 тыс. фотографий. Посетив село, путешественники могут увидеть сразу пять часовен, в том числе Спасскую, Вознесения Господня, Александра Невского, Ильи Пророка, Зосимы и Савватия Соловецких. Помимо этого, здесь же находится уникальный памятник фортификационной архитектуры — башня Арамашевского острога.

Новые телеком-объекты также появились в селах Кировское и Невьянское, через которые проходит автодорога Верхняя Синячиха — Ирбит. Теперь местные жители и автопутешественники смогут воспользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на скоростях, достигающих 100 Мбит/с.

«Мы планомерно расширяем зону покрытия сети, строим новые объекты связи в селах и деревнях Свердловской области. В конце прошлого года мы запустили базовые станции в небольших населенных пунктах Артемовского и Белоярского районов. В этом году мы продолжили укреплять цифровой каркас региона. Благодаря улучшению качества связи в Алапаевском районе, в том числе в Нижней Синячихе, отдых туристов станет более комфортным, все больше любителей истории и зодчества будут проявлять интерес к этому уникальному селу», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В 2025 г. оператор улучшил связь и в других туристических местах региона — у Мантурова Камня рядом с рекой Реж и в районе базы отдыха «Мариинские избы» в селе Мариинск.

