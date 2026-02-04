МТС добавит в тариф РИИЛ ИИ-ассистента ментальной поддержки

МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Сервис имеет развлекательный характер и не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

«Интерес молодежи к защите своего ментального здоровья растет. Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раз выше, чем среди представителей старшего поколения. К тому же, согласно данным исследований McKinsey&Company, зумеры во всем мире воспринимают ментальное здоровье как обязательную часть лайфстайла. Но далеко не все молодые люди могут себе позволить профессиональную помощь на старте карьеры или во время учебы. Запуская нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ, мы заботимся о наших абонентах и даем им возможность бесплатно получить ментальную поддержку», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Об ИИ-ассистентах в тарифе РИИЛ

В тариф уже интегрированы «ИИ-тренер» и «ИИ-стилист», теперь к ним добавился ИИ-ассистент ментальной поддержки. Для абонентов других тарифов МТС доступны 50 бесплатных запросов в месяц, абонентам других операторов — 10 бесплатных запросов в месяц.