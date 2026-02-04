CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МСофт» и «АВ Софт» стали технологическими партнерами

Компании «МСофт» и «АВ Софт», разработчики комплексных решений для кибербезопасности, объявили о технологическом сотрудничестве и проведении работ по совместимости своих продуктов. Результатом стала интеграция системы защиты от целенаправленных атак Avsoft Athena, на базе технологий сигнатурного мультисканера и песочницы, c MFlash — корпоративной платформой для защищенного обмена файлами и совместного доступа к ним. Об этом CNews сообщили представители ITD Group.

Платформа MFlash дает возможность совместной работы и обмена файлами любого размера, как внутри организации, так и с внешними контрагентами. Решение разворачивается в сетевом периметре, а в процессе файлового обмена корпоративные политики ИБ применяются не только для сотрудников организации, но и для контрагентов. Это важно, поскольку при взаимодействии с цепочкой поставщиков в едином цифровом пространстве нужно обязательно учитывать уровень защищенности контрагента. Решение MFlash используется в отраслевых компаниях: финансы, промышленность, телеком, нефтегаз, логистика, и пр.

Avsoft Athena сочетает технологии на базе ML для статического анализа файлов и динамического исследования поведения файлов внутри «песочницы», что защищает даже от неизвестных ранее угроз. Глубокий аналитический разбор файлов: макросы, скрипты, обфускация, цифровые подписи, сетевая активность – позволяют быстро обрабатывать большие объемы трафика и получать подробную информацию о реальном поведении файлов. Avsoft Athena на потоке способна обрабатывать до 500 тыс. файлов в час на одну инсталляцию с возможностью масштабирования. Решение успешно работает в банках России, промышленных и телеком-компаниях, в государственных, образовательных и других организациях.

Интеграция решений MFlash и Avsoft Athena направлена на защиту от вредоносов и APT атак при корпоративном файловом обмене. Разработанный коннектор учитывает особенности самого процесса и дает высокую скорость проверки загружаемых на MFlash файлов, комбинируя многоуровневый комплекс статических и поведенческих аналитических индикаторов.

«Мы рады пополнить список наших партнеров, такой технологичной и динамичной компанией как «АВ Софт», — сказал Владимир Емышев, директор по развитию «МСофт». — При файловом обмене, очень важно сохранять тонкую грань между удобством использования сервиса для сотрудников и обеспечением кибербезопасности организации - интеграция MFlash и Avsoft Athena в полной мере позволяют достичь этого баланса».

«Мы всегда открыты к партнерству и интеграции, потому что верим, что комплексная защита строится на синергии лучших решений, — отметил Юрий Иванов, технический директор «АВ Софт». — Интеграция Avsoft Athena с MFlash от «МСофт» — это наш очередной шаг к созданию более совершенного продукта. Чем шире список совместимых систем, тем эффективнее и удобнее наше решение становится для наших заказчиков».

