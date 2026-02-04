«МегаФон» расширил возможности мобильной сети в Абинском районе Кубани

В Абинске и Ахтырском заметно улучшилось качество мобильной связи: теперь жители могут быстрее отправлять сообщения в мессенджерах, запускать приложения, загружать веб‑страницы, слушать музыку и смотреть видео. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленные базовые станции обеспечили более устойчивое покрытие на территории населенных пунктов, где проживает около 60,5 тыс. человек. Работы охватили ключевые локации: государственные учреждения, спортивные и творческие организации, школы, обновленную набережную. Особое внимание было уделено инфраструктурным объектам — модернизация затронула прилегающую трассу А‑146 (маршрут из Краснодара до Верхнебаканского), а также железнодорожную станцию «Ахтырская».

В ходе работ специалисты значительно усовершенствовали инфраструктуру связи. Был добавлен высокочастотный диапазон LTE, что позволило существенно повысить скорость интернета и пропускную способность: теперь одновременно подключаться и быстро загружать данные может гораздо больше устройств. Кроме того, активирован низкочастотный слой, благодаря которому увеличилась дальность распространения сигнала. Также проведен перевод ряда частот предыдущего поколения в современный стандарт 4G.

«Мы видим, насколько более востребованными становятся качественные телеком‑услуги в Абинском районе. Согласно big data только за 4 квартал прошлого года, местные жители стали прокачивать на 11% больше онлайн‑данных в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Теперь скорость мобильного интернета в Абинске и Ахтырском достигает 100 Мбит/с», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.