«Клауд Атлас» запустила сервис по координации корпоративных команд на базе платформы Frisbee

Компания «Клауд Атлас», участник «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), разработчик российской платформы корпоративных коммуникаций Frisbee, интегрировала в мессенджер новый инструмент — FrisbeeFlow. Это таск-менеджер с использованием проектных досок, предназначен для визуального управления рабочими процессами и отслеживания выполнения задач в командах. Разработка является отечественной альтернативой зарубежным сервисам.

Запуск инструмента стал ответом на растущий запрос бизнеса на импортозамещение и удобные решения для командной работы.

«После ухода с рынка зарубежных разработчиков сервисов для управления проектами и координации командной работы, в частности Trello, образовалась свободная ниша. Мы сами активно использовали в качестве трекера задач внутри компании проектные доски и решили создать собственное решение, полностью интегрированное в экосистему Frisbee», — сказал Антон Шувалов, менеджер по развитию бизнеса проекта Frisbee.

Ключевая особенность FrisbeeFlow — это полная интеграция в экосистему мессенджера. Все карточки на доске таск-менеджера — это сообщения в чате, а сами доски выступают как альтернативный режим просмотра переписки. Благодаря простой и интуитивной реализации создан важный и востребованный инструмент, который легко интегрируется в рабочий процесс. Все изменения — создание карточек, смена статусов, комментарии — автоматически синхронизируются с чатом, обеспечивая непрерывность коммуникации и удобство управления задачами без лишних переходов и сложностей.

Для организации колонок и статусов на доске используются уже существующие в Frisbee метки. Присвоение метки сообщению позволяет ему попасть в соответствующую колонку (статус) на доске таск-менеджера.

Разработчиками создана единая экосистема для сотрудников. Пользователям не нужно переключаться между разными приложениями для отслеживания задач и статусов, что упрощает работу и ускоряет процесс обмена информацией. Таск-менеджер доступен во всех типах чатов, включая «Сохраненные».

Формирование колонок на доске FrisbeeFlow происходит с помощью меток, которые уже используются в Frisbee. Метка, присвоенная сообщению, становится его статусом на доске таск-менеджера и определяет, в какой колонке оно будет отображаться.

На текущий момент FrisbeeFlow поддерживает полный функционал мессенджера, включая, перемещение карточек перетаскиванием, редактирование сообщений, комментарии, реакции, ответы на сообщения, упоминания сотрудников через @, а также пересылку карточек между чатами.

В разработке находятся функции совместного редактирования карточек задач и история изменений. Эта функция, редко встречающаяся в аналогах, станет полезной для команд, где задача (по сути, сообщение в чате) требует корректировки от разных участников. Планируется также внедрение расширенных возможностей для назначения ответственных и установки точных сроков исполнения.

Кроме того, появятся и мультидоски — возможность создавать несколько досок в таск-менеджере FrisbeeFlow в рамках одного чата для разных рабочих процессов, например, для HR-задач, подбора персонала или проектного управления.

«Функции, используемые для досок FrisbeeFlow, доступны во всех частях мессенджера, а возможности мессенджера легко применимы на досках. Такой подход обеспечивает использование привычного опыта: пользователю не нужно переучиваться, ведь все инструменты гармонично интегрированы и знакомы в любом контексте работы», — сказал Антон Шувалов, менеджер по развитию бизнеса проекта Frisbee.

Инструмент ориентирован как на управление проектами, так личное планирование задач сотрудника. Таск-менеджер применим на предприятиях различных сфер деятельности: промышленность, разработка, ретейл, маркетинг и др.

Российский рынок получил не просто аналог зарубежного ПО, а новый формат: управление задачами без выхода из чата. Платформа Frisbee — это не только альтернатива зарубежным сервисам, это комплексное решение, собравшее в одном интерфейсе видеоконференции, аудиозвонки, ИИ-ассистентов, видеохостинг, календарь и другие инструменты. Эти возможности уже стали неотъемлемой частью рабочего процесса почти 500 тыс. корпоративных пользователей.