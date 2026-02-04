CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Клауд Атлас» запустила сервис по координации корпоративных команд на базе платформы Frisbee

Компания «Клауд Атлас», участник «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), разработчик российской платформы корпоративных коммуникаций Frisbee, интегрировала в мессенджер новый инструмент — FrisbeeFlow. Это таск-менеджер с использованием проектных досок, предназначен для визуального управления рабочими процессами и отслеживания выполнения задач в командах. Разработка является отечественной альтернативой зарубежным сервисам.

Запуск инструмента стал ответом на растущий запрос бизнеса на импортозамещение и удобные решения для командной работы.

«После ухода с рынка зарубежных разработчиков сервисов для управления проектами и координации командной работы, в частности Trello, образовалась свободная ниша. Мы сами активно использовали в качестве трекера задач внутри компании проектные доски и решили создать собственное решение, полностью интегрированное в экосистему Frisbee», — сказал Антон Шувалов, менеджер по развитию бизнеса проекта Frisbee.

Ключевая особенность FrisbeeFlow — это полная интеграция в экосистему мессенджера. Все карточки на доске таск-менеджера — это сообщения в чате, а сами доски выступают как альтернативный режим просмотра переписки. Благодаря простой и интуитивной реализации создан важный и востребованный инструмент, который легко интегрируется в рабочий процесс. Все изменения — создание карточек, смена статусов, комментарии — автоматически синхронизируются с чатом, обеспечивая непрерывность коммуникации и удобство управления задачами без лишних переходов и сложностей.

Для организации колонок и статусов на доске используются уже существующие в Frisbee метки. Присвоение метки сообщению позволяет ему попасть в соответствующую колонку (статус) на доске таск-менеджера.

Разработчиками создана единая экосистема для сотрудников. Пользователям не нужно переключаться между разными приложениями для отслеживания задач и статусов, что упрощает работу и ускоряет процесс обмена информацией. Таск-менеджер доступен во всех типах чатов, включая «Сохраненные».

Формирование колонок на доске FrisbeeFlow происходит с помощью меток, которые уже используются в Frisbee. Метка, присвоенная сообщению, становится его статусом на доске таск-менеджера и определяет, в какой колонке оно будет отображаться.

На текущий момент FrisbeeFlow поддерживает полный функционал мессенджера, включая, перемещение карточек перетаскиванием, редактирование сообщений, комментарии, реакции, ответы на сообщения, упоминания сотрудников через @, а также пересылку карточек между чатами.

В разработке находятся функции совместного редактирования карточек задач и история изменений. Эта функция, редко встречающаяся в аналогах, станет полезной для команд, где задача (по сути, сообщение в чате) требует корректировки от разных участников. Планируется также внедрение расширенных возможностей для назначения ответственных и установки точных сроков исполнения.

Кроме того, появятся и мультидоски — возможность создавать несколько досок в таск-менеджере FrisbeeFlow в рамках одного чата для разных рабочих процессов, например, для HR-задач, подбора персонала или проектного управления.

«Функции, используемые для досок FrisbeeFlow, доступны во всех частях мессенджера, а возможности мессенджера легко применимы на досках. Такой подход обеспечивает использование привычного опыта: пользователю не нужно переучиваться, ведь все инструменты гармонично интегрированы и знакомы в любом контексте работы», — сказал Антон Шувалов, менеджер по развитию бизнеса проекта Frisbee.

Инструмент ориентирован как на управление проектами, так личное планирование задач сотрудника. Таск-менеджер применим на предприятиях различных сфер деятельности: промышленность, разработка, ретейл, маркетинг и др.

Российский рынок получил не просто аналог зарубежного ПО, а новый формат: управление задачами без выхода из чата. Платформа Frisbee — это не только альтернатива зарубежным сервисам, это комплексное решение, собравшее в одном интерфейсе видеоконференции, аудиозвонки, ИИ-ассистентов, видеохостинг, календарь и другие инструменты. Эти возможности уже стали неотъемлемой частью рабочего процесса почти 500 тыс. корпоративных пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Россия запускает собственное производство двигателей для тяжелых БПЛА

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

У работодателей новый тренд. Увольняя сотрудников, они врут, что виноваты нейросети

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще