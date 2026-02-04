«К2Тех»: ключевые тренды эксплуатации ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Российские компании пересматривают подход к эксплуатации ИТ-инфраструктуры на фоне усложнения ИТ-ландшафтов и роста затрат на их поддержку. К таким выводам пришли эксперты центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», изучив изменение запросов собственных 550 enterprise-клиентов с 2022 по 2025 гг, а также предложения 16 крупнейших мировых и российских сервисных провайдеров. Как показывает проведенное ими исследование, бизнес все чаще отказывается от разрозненной модели поддержки в пользу более целостных сервисных форматов, позволяющих управлять ИТ-средой как единым контуром и повышать предсказуемость операционных затрат. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В рамках исследования аналитики «К2Тех» выделили несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие рынка ИТ-сервиса в России в 2026 г. Эти тренды отражают изменения в подходах бизнеса к управлению ИТ-средой, рисками и взаимодействию с сервис-провайдерами.

Централизованное управление сложными ИТ-средами

По прогнозам исследователей, российские компании будут чаще опираться на сервис-провайдеров как на «дирижеров», способных связать разнородный зоопарк технологий в единый работающий контур («оркестр»). Гибридные среды – легаси и оборудование западных вендоров, импортозамещенное ПО, Open Source и облачные платформы – стали стандартном, однако самостоятельное управление таким ИТ-контуром становится все дороже и рискованнее.

Сервисные партнеры двигаются в сторону взятия полной ответственности за сопровождение всего ИТ-ландшафта заказчиков – от инфраструктуры и инженерных систем, до телекоммуникаций и прикладного ПО. Этот тренд уже ярко выражен на западе, подобные услуги оказывают, например, Fujitsu, Dell Technologies или Accenture. Бизнес ищет сервисных партнеров, обладающих комплексной экспертизой, большими складами ЗИП и лабораториями. Это позволяет продлевать срок службы оборудования более чем на три года сверх гарантии, обеспечивать SLA 99,9% и минимизировать простои даже при дефиците импортных компонентов. Кросс-функциональная команда также играет большую роль при выборе. В контракты теперь часто включается возможность подключать специалистов из смежных команд внедрения и разработки по запросу, даже если на обслуживание передана только часть инфраструктуры.

Снижение технического долга без остановки бизнес-процессов

По данным Forrester, в 2026 г. ожидается волна так называемых «банкротств технического долга» (tech debt bankruptcy), когда компании будут массово передавать устаревшие технологические стеки на полный аутсорсинг. В России этот тренд усиливается необходимостью поддержки гибридных сред. В этих условиях сервис-провайдеры выходят за рамки реактивной поддержки: в процессе эксплуатации они выявляют узкие места в ИТ-среде и предлагают точечные настройки или поэтапную модернизацию. Это повышает надежность существующих решений и уменьшает технический долг без необходимости прерывать бизнес-процессы. Кроме того, они все чаще берут на себя обучение персонала, позволяющее комфортно перейти со старого решения на новое.

Интеграция ИБ и комплаенса в базовые сервисные контракты

Согласно результатам исследования «К2 Кибербезопасности» (ИБ-подразделение «К2Тех») и Positive Technologies, уже в 2025 г. 56% российских корпораций увеличили свои расходы на киберзащиту. В среднем на 20–40%. Почти половина (49%) опрошенных ИТ- и ИБ-директоров отметили значительное повышение интереса к информационной безопасности со стороны генеральных директоров за последние два года. Эксперты «К2Тех» считают, что управление уязвимостями и комплаенс будут «вшиты» в базовые сервисные контракты. Сейчас поддержка ИБ входит в каждый третий контракт. В результате заказчик получает не просто работающее ИТ-оборудование или софт, а защищенный контур. Это также позволяет закрыть дефицит ИБ-кадров на стороне заказчика силами сервис-провайдера.

Платформенные модели и «единое окно» взаимодействия

Российские сервис-провайдеры все чаще дополняют привычные каналы взаимодействия с заказчиками новыми цифровыми инструментами (46%): личные кабинеты, SLA-дашборды и т.д. Один из главных трендов 2026 г., по оценке «К2Тех» – развитие собственных сервисных порталов, близких по функциональности к вендорским.

Большую востребованность у заказчиков получил принцип «единого окна». В его рамках можно в реальном времени видеть статусы всех ИТ-систем, соблюдение SLA по заявкам и другие параметры. Платформенный подход обеспечивает полную прозрачность взаимодействия: заказчик получает доступ к расширенной сервисной аналитике, сопоставимой по уровню детализации с данными, которыми оперируют команды провайдера. Это повышает скорость реакции на инциденты и доверие к сервису, превращая ИТ-аутсорсинг из «черного ящика» в понятный и управляемый цифровой инструмент.

Обеспечение устойчивости ИТ-ландшафта в условиях дефицита и распределенной инфраструктуры

После 2022 г. многие крупные компании пытались создать собственные склады с комплектующими. Однако ввиду дорогих и непрозрачных цепочек поставок эта модель экономически оказалась невыгодна. Кроме того, при самостоятельной закупке ЗИП риск получения бракованных или подменных деталей остается высоким.

Заказчики все чаще будут выбирать ИТ-аутсорсера, ориентируясь на наличие у него собственных складов запасных частей и лабораторий для их тестирования и проверки. Для 92% геораспределенных компаний особенно важен региональный охват и возможность оперативного выездного сервиса 24/7.

«Сервис больше не ограничивается устранением инцидентов — он становится средством роста, возвращая бизнесу главные ресурсы: время, фокус и гибкость их внутренней команды. Сервис-провайдеры постепенно движутся в сторону управления полным жизненным циклом ИТ-инфраструктуры с момента внедрения до модернизации. Это позволяет внутренним командам сосредоточиться на продуктах и клиентах, а не на операционной рутине. Заказчики ждут полной прозрачности и ответственности за весь контур: такой подход превращает сервис из статьи расходов в инструмент стратегической эффективности», – сказала руководитель центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» Наталия Сляднева.