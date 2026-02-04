Исследование Getblogger: каждый второй блогер использует ИИ в работе

Getblogger (входит в МТС AdTech) провел исследование рынка influence-маркетинга и выяснил, как блогеры используют инструменты искусственного интеллекта в своей работе. Согласно опросу, 67% авторов активно применяют ИИ, еще 18% планируют начать использовать, а 15% не используют и не планируют внедрять. Чаще всего ИИ используют инфлюенсеры в возрасте 18–24 года (82%) и 45+ (78%), реже — 25–34 (66%) и 35–44 (64%). Об этом CNews сообщили представители Getblogger.

Getblogger сформировал опросную выборку из 1000 блогеров старше 18 лет в различных сегментах — по количеству подписчиков и тематике контента. В исследовании приняли участие авторы, проживающие на территории России и Белоруссии. Опрос был проведен в ноябре 2025 г. В рамках опроса анализировались предпочтения блогеров по работе с международными и кросс-платформенными социальными медиа.

Основные задачи, для которых блогеры используют ИИ, распределились следующим образом: создание текстов и идей постов — 47%, генерация визуалов, фото и обложек — 36%, подготовка видео, сценариев и субтитров — 22%, поиск и проверка информации — 20%, планирование контента — 17%, аналитика аудитории и подбор хештегов — 11%. Пока не применяют ИИ в ведении своего блога 28% респондентов.

Использование нейросетей также различается по возрасту:

– 18–24 года: 30% используют ИИ для создания текстов и идей постов, 20% для генерации видео/сценариев/субтитров, 20% — для генерации визуалов/фото/обложек; не используют — 30%;

– 25–34 года: 30% используют для создания текстов и идей постов, 19% — для генерации визуалов/фото/обложек, 5% — для поиска информации, 4% — для генерации видео/сценариев/субтитров; не используют — 42%;

– 35–44 года: 24% для создания текстов и идей постов, 19% — генерации визуалов/фото/обложек, поиска и проверки информации — 3%, планировании контента — 1%; не используют — 49%;

– 45+: 31% для создания текстов и идей постов, 14% — генерации визуалов/фото/обложек, 7% для создания видео/сценариев/субтитров, поиска и проверки информации — 3%; не используют — 45%.

«Искусственный интеллект для блогеров сегодня — уже не эксперимент, а рабочий стандарт. Он помогает ускорять производство контента, находить идеи и выстраивать более системную работу с публикациями. При этом ключевым остается баланс: аудитория по-прежнему реагирует на искренность, личный опыт и живые эмоции. ИИ берет на себя рутину, а ценность блогера по-прежнему заключается в человеческом взгляде и доверии, которое невозможно автоматизировать», — сказала операционный директор Getblogger Анна Исакова.