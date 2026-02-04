ГК «Содружество» модернизировала цифровые инструменты закупок при поддержке «Корус Консалтинг»

ГК «Корус Консалтинг» перевела ключевые закупочные процессы ГК «Содружество» на обновленную версию платформы BPMSoft и модернизировала единое рабочее пространства для планирования, контроля и аналитики. Это позволило повысить точность оценки ресурсов, прозрачность работы с контрагентами и сделать работу с данными более безопасной. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Группа компаний «Содружество» — переработчик масличных культур в России и экспортер сельхозпродукции. Деятельность компании сконцентрирована на переработке соевых бобов, рапса и прочих масличных культур, предоставлении широкого спектра логистических услуг, закупке зерновых и масличных, дистрибуции продукции до конечного потребителя.

До начала проекта закупки велись в CRM-системе, которую компания развивала параллельно вместе с ростом объемов торговли и расширением перечня задач. По мере расширения функциональности и увеличения объемов данных возникла потребность обновить архитектуру решения и актуализировать настройки доступа, чтобы система соответствовала текущей бизнес-структуре.

У ГК «Содружество» появился запрос на модернизацию ролевой модели для обеспечения прозрачности и корректного распределения прав между пользователями системы, создание инструментов для сопоставления плановых и фактических закупок объединение данных, касающихся посевов, урожайности и контрактов для целостной отчетности. Также новые задачи включали автоматизацию анализа конкурентной среды, внедрение инструментов для определения свободных запасов на основе оперативных данных и формирование правил для выделения ключевых контрагентов и дифференцированной работы с ними.

Для реализации проекта в качестве технологического партнера ГК «Содружество» выбрала «Корус Консалтинг», учитывая опыт совместных проектов и экспертизу в области внедрения и развития CRM- и BPM-решений. Была выбрана обновленная версия российской платформы BPMSoft, которая позволила обновить архитектуру решения, учесть специфику закупочного процесса и обеспечить масштабируемость.

Внедрение платформы BPMSoft позволило изменить управление закупками, создав единое рабочее пространство, которое повысило операционную эффективность за счет сокращения времени на поиск данных и рутинные операции. Компании удалось повысить качество аналитики и прогнозирования, кроме того, ГК «Содружество» получила возможность проводить более глубокий анализ взаимодействия с контрагентами всех типов, включая федеральные и региональные компании.

В ходе проекта «Корус Консалтинг» также внедрил механизм для анализа конкурентной среды, позволяющий отслеживать реализуемые объемы продукции и данные о несостоявшихся сделках. Появилась возможность автоматически определять свободные запасы за счет оперативного сопоставления вносимой информации о планируемом и фактическом урожае контрагента в регионах России с открытыми данными государственной и отраслевой статистики. Ключевым преимуществом стала возможность онлайн-сравнения оперативных данных по урожаю в регионах со статистической отчетностью, что повысило точность планирования и оперативность принятия решений. Стратегическое управление взаимоотношениями с партнерами вышло на новый уровень благодаря системе определения ключевых контрагентов и настройки отдельных правил работы с ними, что обеспечило персонализированное и эффективное взаимодействие. Объединение данных, связанных с посевами, объемами урожая и контрактами обеспечило целостность управленческой отчетности и повысило точность оценки ресурсов предприятия.

В дальнейшем ГК «Содружество» планирует развивать цифровые сервисы закупочного блока. В планах – внедрение и развитие аналитических инструментов для сегментации контрагентов, интеграция BPMSoft с мессенджерами, подключение мобильного приложения и развитие модуля геоаналитики.

«Мы сократили цикл принятия решений. Теперь в CRM-системе видим путь от оценки потенциала региона до заключения сделки. Это сформировало прочную цифровую основу для дальнейшего развития. Следующий шаг — развитие аналитических инструментов и автоматизация для перехода к интеллектуальным и прогнозируемым закупкам», — сказала Анна Лучезарная, аналитик данных ГК «Содружество».

«Проект отличался высокой сложностью, требовал глубокого анализа текущей конфигурации системы и учета особенностей текущих бизнес-процессов. Благодаря тесному сотрудничеству с командой ГК «Содружество» нам удалось создать гибкое решение, которое уже приносит эффект и станет основой для дальнейшего повышения эффективности закупочных процессов», — сказал Константин Гусев, руководитель проекта ГК «Корус Консалтинг».

«Благодаря возможностям BPMSoft закупочный блок ГК «Содружество» модернизировал единую цифровую среду, в которой планирование, контроль и работа с контрагентами объединены в сквозной процесс, обеспечивающий точное прогнозирование и управляемость», — отметил Вадим Сорокин, директор по развитию бизнеса BPMSoft.