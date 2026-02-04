«Евраз», «Красцветмет» и ГИАП объединят усилия по внедрению генеративного ИИ в инженерное проектирование

Единый инжиниринговый центр «Евраза» «ЕвразИнжиниринг», производитель драгметаллов «Красцветмет» и НИИ азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП) подписали меморандум о совместной разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере инженерного проектирования.

Стороны планируют разработать принципы кооперации между участниками рынка проектных и инжиниринговых услуг, застройщиками, исследователями и разработчиками для успешного развития и применения ИИ. Ключевые цели сотрудничества – ускорение развития технологий генеративного искусственного интеллекта, снижение рисков, связанных с внедрением инноваций, повышение эффективности инженерных решений за счет автоматизации рутинных процессов и интеграции с технологиями информационного моделирования (ТИМ).

Внедрение генеративного ИИ в проектирование позволит сократить сроки разработки проектных решений, даст возможность параллельно прорабатывать их версии, оперативно вносить изменения и автоматизировать планирование закупок.

«Повышение производительности труда и эффективности проектирования без современных технологий невозможно. Мы идем уверенным курсом в ТИМ-проектирование и прорабатываем возможности применения искусственного интеллекта для достижения наших бизнес-целей», – сказал генеральный директор «ЕвразИнжиниринга» Алексей Бережной.

«Внедрение ИИ в проектирование — это наш вклад в будущее отрасли. Те, кто сегодня инвестирует в автоматизацию, завтра будут задавать стандарты качества и скорости. Для «Красцветмета» это не просто тренд — это обязательство перед клиентами и партнерами», – отметил исполнительный директор дивизиона промышленных решений «Красцветмета» Владимир Осипенко.

«Развитие технологий генеративного искусственного интеллекта позволяет обобщать и успешно использовать большие массивы инженерных данных. Это поможет создать условия динамичного развития химической отрасли, существенно повысить эффективность инвестиций и ускорить оборачиваемость капитала», – сказал генеральный директор ГИАП Артем Старовойтов.